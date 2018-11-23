Парламентарі Молдови скасували «день тиші» в день виборів



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У Молдові не можна буде агітувати лише на території виборчої дільниці

Депутати парламенту Молдови проголосували за скасування «дня тиші» та заборони на агітацію в день виборів.

Про це повідомляє видання NewsMaker.

Проте єдиним місцем, де агітація у день виборів заборонятиметься, це територія виборчої дільниці.

Зазначимо, що в першій редакції закону також заборонялось агітувати на території в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. Але юридична комісія парламенту скасувала це обмеження за пропозицією уряду.

Проект закону розробили депутати Демпартії на підставі звіту юридичної комісії парламенту. Його склали за підсумками експертизи виборчого законодавства, положення якого призвели до скасування результатів виборів мера Кишинева.

Нагадаємо, у Молдові депутати Ліберальної партії зареєстрували в парламенті новий законопроект, який пропонує скасувати використання російської мови як застарілої.