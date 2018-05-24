Партійці Тимошенко погрожують підірвати гранату в черкаському офісі: подробиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Facebook Костянтина Мірошниченка Поліція біля місця інциденту у Черкасах

Один уз учасників сутички - депутат Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергій Гура

Під час інциденту в офісі ВО «Черкащани» у Черкасах відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО «Батьківщина» Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.

Про це «Главкому» повідомило джерело у правоохоронних органах.

«О 18:20 в приміщенні офісу на вул. Хрещатик, 221, відбулась сутичка між Гурою та громадянином Миколою Гончаром, який раніше працював охоронцем Гури. В результаті останній, погрожуючи предметом, схожим на гранату, закрився в кабінеті разом з Гурою», - розказав один із правоохоронців.

Повідомляється, що район навколо офісу оточений співробітниками правоохоронних органів.

Зазначається, що Гура - колишній заступник міського голови Черкас Анатолія Бондаренка. У кримінальних колах чоловік відомий на прізвисько «Гурентій».

За інформацією джерела у правоохоронних органах, місцеві поліцейські спільно з ГУ НП в Черкаській області намагаються не допустити вчинення Гончаром протиправних дій.

Нагадаємо, черкаські місцеві ЗМІ повідомили, що поліція штурмувала офіс громадської організації ВО «Черкащани», сталася стрілянина, в результаті якої був поранений чоловік.