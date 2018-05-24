У Черкасах поліція штурмувала офіс з озброєним чоловіком, є поранений

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Фото: Facebook Костянтина Мірошниченка

За попередніми даними, зловмисник працював у ВО «Черкащани» водієм

У Черкасах сталася стрілянина у офісі громадської організації ВО «Черкащани», є поранений.

Як повідомляє місцеве видання «Прочерк», близько 18:00 у четвер, 24 травня, у поліцію надійшов виклик про те, що в будівлі на вулиці Хрещатик, 221, знаходиться невідомий з двома гранатами і пістолетом. Зловмисник зачинився у одному із приміщень.

На місце події прибули правоохоронці та начальник черкаського ГУ Нацполіції Валерій Лютий. Патрульні перекрили рух по вул. Хрещатик. Відбувся штурм приміщення офісу, під час якого була поранена одна людина – хто саме, не повідомляється.

За попередніми даними поліції, чоловік, який працював у ВО «Черкащани» водієм, погрожував підірвати гранату. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, 19 травня у Черкасах зупинили футбольний матч між «Черкаським Дніпром» та «Сумами» через масове порушення громадського порядку на стадіоні. Поліція затримала 26 людей.