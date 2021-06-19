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    Партію гуманітарної допомоги доставлено на окуповану територію Донбасу

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    Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ &laquo;Станиця Луганська&raquo; - Партію гуманітарної допомоги доставлено на окуповану територію Донбасу
    Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська»
    Фото: Державна прикордонна служба України

    Вантаж проїхав через КПВВ, які тривалий час закриті бойовиками для пропуску

    Через КПВВ «Новотроїцьке» і «Щастя» проїхали 14 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованої території України доправлено 216,7 тонни вантажу, зокрема, будівельні матеріали, продуктові й гігієнічні набори. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України на своїй офіційній сторінці в Facebook.

    Зазначається, що за розпорядженням командувача Об’єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. Водночас, фактичний пропуск здійснювався лише у двох з них.

    Російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».

    Рух дорожнім коридором до контрольного пункту «Новотроїцьке» окупанти відкривають лише двічі на тиждень, але пасажиропотік суттєво обмежений. За тиждень через КПВВ прослідували 285 громадян та 40 транспортних засобів у бік тимчасово окупованої частини Донеччини, а 491 громадянин та 79 транспортних засобів – у напрямку контрольованої території.

    Щоденно пропускні операції здійснювалися лише в КПВВ «Станиця Луганська». Пасажиропотік там збільшився на 15%. Загалом військовослужбовці Держприкордонслужби України оформили на тимчасово окуповану територію 7 903 особи, на контрольовану територію – 8 465 осіб.

    Як повідомлялося раніше, бойовики терористичної організації «ДНР» обмежили виїзд на неокуповану територію України дітям, старших за 14 років. Тепер від них під час перетини лінії розмежування вимагають паспорт України, Росії або «ДНР».

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    Теги: окупанти Держприкордонслужба ДНР КПВВ червоний хрест
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    Партію гуманітарної допомоги доставлено на окуповану територію Донбасу