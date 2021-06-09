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    Бойовики не пускають в Україну дітей з окупованої Донеччини

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    Дітей на блокпосту &laquo;Оленівка&raquo; висаджують з автобусів разом з батьками - Бойовики не пускають в Україну дітей з окупованої Донеччини
    Дітей на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками
    Фото: ДАН

    Раніше дітей випускали з батьками разом зі свідоцтвом про народження

    Бойовики терористичної організації «ДНР» обмежили виїзд на неокуповану територію України дітям, старших за 14 років. Тепер від них під час перетини лінії розмежування вимагають паспорт України, Росії або «ДНР». Про це повідомила уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова.

    Раніше дітей випускали з батьками разом зі свідоцтвом про народження. Тепер же потрібен паспорт.

    «Дітей цього віку на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області. Таким чином, діти не зможуть своєчасно подати документи для вступу до закладів освіти», — пояснила вона.

    У зв’язку з цим, дітям фактично потрібно буде спочатку отримати паспорт Росії або «ДНР», щоб виїхати на неокуповану територію України і вже тут отримати український паспорт.

    Нагадаємо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ДНР діти КПВВ паспорт Донеччина документи Людмила Денісова
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    Бойовики не пускають в Україну дітей з окупованої Донеччини