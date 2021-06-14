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    Офіс генпрокурора відкрив справу через блокування виїзду дітей з окупованого Донбасу

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    Дітей на блокпосту &laquo;Оленівка&raquo; висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області - Офіс генпрокурора відкрив справу через блокування виїзду дітей з окупованого Донбасу

    Дітей на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області

    Фото з відкритих джерел

    Слідство встановило, що окупаційна влада «ДНР» обмежує переміщення неповнолітніх на підконтрольну Україні територію

    Офіс генпрокурора України почав досудове розслідування за фактом блокування виїзду абітурієнтів з ОРДЛО. За даними відомства, відкрито справу за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та і звичаїв війни).

    Слідство встановило, що окупаційна влада «ДНР» обмежує переміщення неповнолітніх на підконтрольну Україні територію.

    «Фактично єдиною можливістю в'їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але які не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки», – пояснили в Офісі генпрокурора.

    У відомстві додали, що окупанти обмежують права дітей на освіту, оскільки зараз для випускників 9 та 11 класів з тимчасово окупованих територій почалася вступна кампанія до українських вишів.

    Минулого тижня стало відомо, що керовані Росією бойовики на Донбасі блокують виїзд дітей на підконтрольну Україні територію, а також змушують їх в 14 років отримувати фейкові паспорти від окупаційного режиму і громадянство РФ. Так, дітей на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області.

    Нагадаємо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДНР діти ОРДЛО навчання права людини
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    Офіс генпрокурора відкрив справу через блокування виїзду дітей з окупованого Донбасу