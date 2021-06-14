Офіс генпрокурора відкрив справу через блокування виїзду дітей з окупованого Донбасу

Дітей на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області

Слідство встановило, що окупаційна влада «ДНР» обмежує переміщення неповнолітніх на підконтрольну Україні територію

Офіс генпрокурора України почав досудове розслідування за фактом блокування виїзду абітурієнтів з ОРДЛО. За даними відомства, відкрито справу за ч. 1 ст. 438 КК України (Порушення законів та і звичаїв війни).

Слідство встановило, що окупаційна влада «ДНР» обмежує переміщення неповнолітніх на підконтрольну Україні територію.

«Фактично єдиною можливістю в'їзду і виїзду на підконтрольну територію дітей, які досягли 14-річного віку, але які не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки», – пояснили в Офісі генпрокурора.

У відомстві додали, що окупанти обмежують права дітей на освіту, оскільки зараз для випускників 9 та 11 класів з тимчасово окупованих територій почалася вступна кампанія до українських вишів.

Минулого тижня стало відомо, що керовані Росією бойовики на Донбасі блокують виїзд дітей на підконтрольну Україні територію, а також змушують їх в 14 років отримувати фейкові паспорти від окупаційного режиму і громадянство РФ. Так, дітей на блокпосту «Оленівка» висаджують з автобусів разом з батьками та не випускають з тимчасово окупованої території Донецької області.

Нагадаємо, майже 530 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.