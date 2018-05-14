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    Партію Тарути тепер фінансує помічник нардепа від БПП

    • Сьогодні, 16:45
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    Сергій Тарута
    Сергій Тарута

    У першому кварталі цього року «Основа» отримала 140 тис. грн від двох спонсорів

    Партія «Основа», яку нардеп Сергій Тарута презентував у квітні минулого року, у першому кварталі поточного року отримала 140 тис. грн від двох спонсорів. Така інформація міститься у фінансовому звіті партії за перший квартал 2018-го року.

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    Так, два внески на рахунок політсили на загальну суму 65 тис. грн зробив Ярослав Арсірій. Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Верховної Ради, Арсірій – помічник Сергія Тарути на громадських засадах.

    Ще 75 тис. грн віддав «Основі» Андрій Назаренко. Згідно із сайтом «Посіпаки», Назаренко – помічник - на платній основі - Максима Єфімова, нині - нардепа від Блоку Петра Порошенка. Разом із тим, інформації на офіційному сайті парламенту про те, що Назаренко - помічник Єфімова, немає.

    Як повідомлялось, у грудні минулого року Тарута визнав, що вклав у «Основу» 1,3 млн. грн.

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