Що не так, у законі про мову

Що не виправив комітет, і на що треба звернути увагу депутатам

Стаття «Мова освіти». Має неправильне формулювання «навчання мовами меншин», а це означає, що дозволено школи, в яких мова меншин переважає над українською мовою, бо весь процес (навчання) - мовою меншини. Правильно було б виправити на «вивчення мов меншин». Однак, не виправили. Сепарським школам бути. Залишили цю норму без змін.

Стаття «Мова науки». Має неправильну норму, коли дисертації та наукові праці захищаються чи публікуються АБО українською мовою, АБО мовами ЄС (це тепер якою мовою хочеш в Україні, тією мовою і твориш науку). Правильно було б виправити і прибрати АБО. Дисертації та наукові статті повинні бути обов’язково українською мовою, ПЕРЕКЛАДЕНІ мовами ЄС. Однак, не виправили. Залишилося без змін.

Стаття «Мова культури». Має неправильне формулювання: можна проводити культурні заходи НЕ українською мовою, якщо такий задум автора. Тобто, відкрили шлюз не лише для іноземців, а для всіх, хто хоче лишити Дєдів Марозів, кокошники і балалайки, бо такий задум автора. Цю норму треба було перефразувати. Не перефразували. Залишилося без змін.

Стаття «Мова книговидавництва».Передбачає відштовхуватися від 50% книг українською мовою. Чому 50? Чому не більше? За кордоном узагалі все 100 % державною. У нас 50% . Залишилося без змін.

Стаття «Мова друкованих ЗМІ». Теж встановлена норма відштовхуватися від газет лише 50% державною мовою. І то це подають як заслугу «патріотів-авторів», бо їхня «подружка-патріотка» Сюмар взагалі наполягала виправити 50% на 25% українською. Отже, комітет на виправлення порогу 50% скажімо на 80% не пішов. Лишилося без змін.

Стаття «Комп’ютерні програми». Має неправильну норму, що комп’ютерна програма дозволяється або українською мовою, або мовами ЄС. За такої норми немає стимулу створювати україномовну програму. Не виправили. Лишили без змін.

Стаття «Мова в правоохоронних органах». Має неправильну норму. Дозволяється поліцейським розмовляти іншою мовою з ОСОБАМИ, які не володіють українською. Правильно було б замінити слово «особи» на іноземні громадяни. З іноземцями поліція може розмовляти іншою мовою. Слово «Особи» відкриває можливість усім ватникам заявити, що вони не розуміють української мови і примусити поліцію говорити московитською. не виправили. Залишили без змін.

Стаття «Мова телебачення». Закладену мовну шизофренію, коли в студії розмовляють різними мовами. Не виправили. Правильно було б виокремити передачі окремо державною і окремо для меншин, до того ж для меншин не Загальнонаціональне ТБ, а місцеве ТБ, де живе меншина. Так, наприклад, прописано у Польщі. Не виправили цю норму. Залишили без змін.

Якщо не вирішити ці питання зараз, до них прийдеться повертатися ЗНОВУ. Для чого це залишати нам чи вже нашим дітям, щоб знову проходити через скандали, які знову будуть. Нащо це, поясніть? Якщо це можна ВЖЕ вирішити і забути

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