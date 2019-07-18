Парубій готовий скликати позачергову сесію, але попросив Зеленського виправити свою помилку



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Парубій сподівається, що Зеленський насправді хоче проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вчергове звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням оформити його подання від 17 липня щодо скликання позачергової сесії парламенту «у відповідності з вимогами чинного законодавства».

Про це Парубій написав 18 липня у Facebook.

«Змушений знову повторити, що ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування», - повідомив Парубій, звертаючись до глави держави.

Він зауважив, що якщо Зеленський насправді хоче проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, то його «офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа президента України до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат парламенту».

«І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії. У разі надходження відповідного подання я готовий невідкладно підписати розпорядження щодо її підготовки», - підкреслив спікер парламенту.

«Вкотре звертаю вашу увагу, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України», - заявив Парубій.

«Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю - серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам’ятайте це», - додав спікер Верховної Ради, звертаючись до Зеленського.

Нагадаємо, 17 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій просив Зеленського переписати своє прохання скликати Верховну Раду. Він зауважив, що Регламент Верховної Ради передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради і оскільки останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у нього є «єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради».

Зеленський у відповідь Парубію написав, що «не здивований відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України, бо працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту».