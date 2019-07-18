Зеленський відповів Парубію щодо скликання позачергового засідання Ради



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Зеленський заявив, що один день роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн

Зеленського здивували слова Парубія про «неухильне дотримання чинного законодавства»

Президент Володимир Зеленський відповів спікеру парламенту Андрію Парубію щодо скликання позачергового засідання Верховної Ради. Свою відповідь він оприлюднив у Facebook.

Зеленський написав, що «не здивований відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України, бо працездатність та звитяга – це не найсильніші риси сьогоднішнього парламенту».

Також Зеленського здивували слова Парубія про «неухильне дотримання чинного законодавства». Він нагадав, що підписав закон про розпуск Ради саме тому, що нинішній парламент не мав коаліції, відзначався «кнопкодавством та порожньою залою при ухваленні законів».

Зеленський нагадав спікеру Ради, що, відповідно до статті 90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.

«А Ви натомість влаштовуєте собі майже двомісячні канікули до початку першого засідання Верховної Ради України нового скликання. Хочу нагадати Вам та іншим народним депутатам України, що ОДИН ДЕНЬ (!) роботи парламенту коштує платникам податків 13,3 млн грн. Відмовою у скликанні позачергового засідання Верховної Ради України Ви не просто самоусунулися від роботи на благо України та українців, а й виявляєте злочинну бездіяльність, що призводить до розтрати майже 700 млн гривень з державного бюджету», - написав Зеленський.



Він додав, що потрібно було лише «ухвалити надважливі закони з питань діяльності Вищого антикорупційного суду України, відтермінування відповідальності власників автомобілів з європейською реєстрацією, повернення норми про незаконне збагачення».

Нагадаємо, 17 липня голова Верховної Ради Андрій Парубій просив Зеленського переписати своє прохання скликати Верховну Раду. Він зауважив, що Регламент Верховної Ради передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради і оскільки останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у нього є «єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради».

Як повідомлялося раніше, заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що скликання позачергової сесії Верховної Ради планується на четвер, 18 липня.