Парубій назвав абсурдом рішення суду щодо УПЦ МП



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Парубій заявив, що закон про перейменування УПЦ МП продовжує діяти, незважаючи на рішення суду

Юристи парламенту будуть домагатися визнання законності документів про перейменування УПЦ МП

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що рішенням Окружного адмисуда Києва було зупинено дію постанови про перейменування УПЦ МП, але відповідний закон залишається чинним.

Про це спікер Верховної Ради України Андрій Парубій розповів в ефірі програми «Свобода слова» на каналі ICTV.

«Рішення Окружного суду сьогодні, це, звичайно, є абсурд. Наголошую, не закон є відмінений, закон діє, він був прийнятий Верховною Радою України. Це постанова призупинена, а закон діє», – заявив він.

За словами спікера, юристи парламенту будуть домагатися визнання законності документів.

«У нас достатньо сильний юридичний відділ, щоб довести в будь-якому суді, який буде діяти безсторонньо, а не на замовлення, що ті закони прийняті відповідно до чинних законів і Конституції України. І вони будуть діяти», – резюмував Парубій.

20 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, який, зокрема, передбачає, що релігійна організація зобов’язана у своїй повній назві відображати належність до релігійної організації за межами України. УПЦ МП мала відобразити свою належність до Російської православної церкви.

22 грудня закон підписав президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов народного депутата фракції «Опозиційний блок» Олександра Долженкова і визнав дії голови Верховної Ради України Андрія Парубія протиправними. Йдеться про прийняття Верховною Радою законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо закону про перейменування Української православної церкви Московського патріархату.