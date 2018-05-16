Парубій передав у профільний комітет Ради подання ГПУ на Дунаєва

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Нардеп Сергій Дунаєв

Парубій «невідкладно» передав документи на розгляд комітету Верховної Ради з питань регламенту

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій передав подання генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від Опоблоку Сергія Дунаєва до регламентного комітету Ради.

Про це «Укрінформу» повідомили в прес-службі парламенту.

«Учора, 15 травня, до Верховної Ради надійшло подання від генерального прокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дунаєва Сергія Володимировича, члена фракції Опозиційний блок. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій невідкладно передав документи на розгляд комітету Верховної Ради з питань регламенту», - зазначили в прес-службі Ради.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що генпрокурор Юрій Луценко вніс подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від Опоблоку Сергія Дунаєва.

За інформацією ЗМІ, подання на нардепа Дунаєва стосується 10 незадекларованих компаній.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.