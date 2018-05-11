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    Луценко готує подання до Ради на зняття недоторканності з трьох депутатів

    • Сьогодні, 15:05
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    Генпрокурор Юрій Луценко
    Генпрокурор Юрій Луценко

    Парламент у пленарному режимі працюватиме 15-18 травня

    Генеральний прокурор України Юрій Луценко наступного тижня має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.

    «Наступного тижня я маю намір підписати три подання і внести їх до Верховної Ради», — сказав він під час виступу на «Острог Forum — 2018» в Острозі Рівненської області.

    Водночас Луценко зазначив, що від моменту внесення подання до парламенту і до голосування за них у сесійній залі в середньому проходить близько 20 днів.

    15-18 травня Верховна Рада працюватиме у пленарному режимі.

    Нагадаємо, сьогодні генеральний прокурор Юрій Луценко також повідомив, що правоохоронці встановили імена російських полковників, які давали зброю народному депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва. 

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