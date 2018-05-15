Луценко вніс подання до Ради на нардепа Дунаєва

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Сергій Дунаєв

У поданні зазначається, що нардеп подавав завідомо недостовірні відомості у декларації

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України від «Опозиційного блоку» Сергія Дунаєва.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За словами Сарган, текст подання направлений голові ВР та вже зареєстрований у парламенті.

«Згідно з текстом подання, Дунаєв, будучи народним депутатом України, подавав завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. В діях народного депутата вбачаються підстави для повідомлення про підозру за ст. 366-1 КК України», - заявила прес-секретар Луценка.

Зазначається, що досудове розслідування здійснює НАБУ під процесуальним керівництвом САП.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір внести до Верховної Ради подання про зняття депутатської недоторканності з трьох парламентарів.