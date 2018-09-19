Парубій підписав закон про ЦВК



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Документ направлений на підпис президенту Петру Порошенку

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект №9090 «Про внесення зміни до статті 6 Закону «Про Центральну виборчу комісію» свого авторства. Підписання відбулося перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР.

Таким чином, документ направлений на підпис президенту Петру Порошенку.

«Парламент має обрати новий склад ЦВК, і ми розблокували цей шлях і дали можливість усім фракціям бути представленими… Ми зробили рішучий крок до оновлення ЦВК, і завтра ми оновимо Центральну виборчу комісію, і ніякі темні сили нас не зупинять… Отже, я підписую закон про Центральну виборчу комісію зараз при всіх і передаю на підпис президентові», - сказав Парубій.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради відмовилися скасувати закон №9090 «Про внесення зміни до статті 6 Закону «Про Центральну виборчу комісію».

У вівторок, 18 вересня, Верховна Рада прийняла в першому читанні за основу і в цілому законопроект №9090 «Про внесення змін до статті 6 закону «Про Центральну виборчу комісію». Закон передбачає, що кількість членів Центрвиборчкому збільшується з 15 до 17.

Джерело: РБК-Україна