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    Парубій посварився з Тимошенко на погоджувальній раді

    Спікер порадив лідеру «Батьківщини» поговорити з Онищенком про мафію
    Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради виступила з вимогою поставити на голосування у Верховній Раді законопроект про мораторій на продаж землі на п'ять років. Ця вимога стала причиною суперечки зі спікером Андрієм Парубієм. «Порошенко поставив завдання зібрати землю в руках своєї родини… І
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    Тимошенко і Парубій
    Тимошенко і Парубій

    Спікер порадив лідеру «Батьківщини» поговорити з Онищенком про мафію

    Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради виступила з вимогою поставити на голосування у Верховній Раді законопроект про мораторій на продаж землі на п'ять років. Ця вимога стала причиною суперечки зі спікером Андрієм Парубієм.

    «Порошенко поставив завдання зібрати землю в руках своєї родини… І якщо ви скасуєте з 1 січня 2018 року мораторій (на продаж землі. – «Главком»), – Україна втратить своє майбутнє. Ми наполягаємо на тому, щоб законопроект «Батьківщини» або будь-який інших законопроект був проголосований протягом двох сесійних тижнів. І мораторій продовжений на 5 років. Ми у вівторок всією фракцією прийдемо на комітет, щоб стимулювати розгляд законопроекту про мораторій на продаж землі. Хочу, щоб кожна фракція проголосувала за постановку цього проекту закону на голосування», - заявила Тимошенко.

    Вона послалася на норму регламенту Верховної Ради про те, що у випадку нерозгляду проекту закону впродовж 30 днів, документ має виноситися в зал і голосуватися.

    «А я вам повідомляю, що законопроект, у якого немає висновку комітету, я на голосування ставити не буду… Юлія Володимирівна, вам не вдасться зірвати засідання погоджувальної ради. Тому я прошу вас заспокоїтися, зайняти робоче місце і не перешкоджати», - відповів голова Верховної Ради.

    У розпалі сварки він навіть заявив Тимошенко: «Підіть до Онищенка (Олександр Онищенко, нардеп-втікач. – «Главком»), і поговоріть з ним про мафію».

    Водночас Тимошенко в цьому питанні підтримав лідер фракції «Опоблок» Юрій Бойко.

    Згодом Тимошенко додала, що Парубій «узурпував владу» в парламенті, бо веде «монологи», а не погоджувальні ради.

    Врешті-решт, голова профільного комітету погодився поставити у вівторок на розгляд питання мораторію на продаж землі.

    Як відомо, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в України продовжують щороку, але строком на один рік. Тому з 1 січня 2018 року, якщо не ухвалити новий закон, ринок може бути відкритим.

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