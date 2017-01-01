Парубій посварився з Тимошенко на погоджувальній раді

Спікер порадив лідеру «Батьківщини» поговорити з Онищенком про мафію

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради виступила з вимогою поставити на голосування у Верховній Раді законопроект про мораторій на продаж землі на п'ять років. Ця вимога стала причиною суперечки зі спікером Андрієм Парубієм. «Порошенко поставив завдання зібрати землю в руках своєї родини… І



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Тимошенко і Парубій

Спікер порадив лідеру «Батьківщини» поговорити з Онищенком про мафію

Голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час погоджувальної ради виступила з вимогою поставити на голосування у Верховній Раді законопроект про мораторій на продаж землі на п'ять років. Ця вимога стала причиною суперечки зі спікером Андрієм Парубієм.

«Порошенко поставив завдання зібрати землю в руках своєї родини… І якщо ви скасуєте з 1 січня 2018 року мораторій (на продаж землі. – «Главком»), – Україна втратить своє майбутнє. Ми наполягаємо на тому, щоб законопроект «Батьківщини» або будь-який інших законопроект був проголосований протягом двох сесійних тижнів. І мораторій продовжений на 5 років. Ми у вівторок всією фракцією прийдемо на комітет, щоб стимулювати розгляд законопроекту про мораторій на продаж землі. Хочу, щоб кожна фракція проголосувала за постановку цього проекту закону на голосування», - заявила Тимошенко.

Вона послалася на норму регламенту Верховної Ради про те, що у випадку нерозгляду проекту закону впродовж 30 днів, документ має виноситися в зал і голосуватися.

«А я вам повідомляю, що законопроект, у якого немає висновку комітету, я на голосування ставити не буду… Юлія Володимирівна, вам не вдасться зірвати засідання погоджувальної ради. Тому я прошу вас заспокоїтися, зайняти робоче місце і не перешкоджати», - відповів голова Верховної Ради.

У розпалі сварки він навіть заявив Тимошенко: «Підіть до Онищенка (Олександр Онищенко, нардеп-втікач. – «Главком»), і поговоріть з ним про мафію».

Водночас Тимошенко в цьому питанні підтримав лідер фракції «Опоблок» Юрій Бойко.

Згодом Тимошенко додала, що Парубій «узурпував владу» в парламенті, бо веде «монологи», а не погоджувальні ради.

Врешті-решт, голова профільного комітету погодився поставити у вівторок на розгляд питання мораторію на продаж землі.

Як відомо, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення в України продовжують щороку, але строком на один рік. Тому з 1 січня 2018 року, якщо не ухвалити новий закон, ринок може бути відкритим.