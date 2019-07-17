Парубій просить Зеленського переписати своє прохання скликати Верховну Раду



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За словами Парубія, у нього є «єдина передбачена законодавством можливість - скликати на вимогу президента позачергову сесію Верховної Ради»

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій звернувся із листом до президента Володимира Зеленського, в якому попросив главу держави переписати його прохання про позачергове засідання парламенту у відповідності до вимог Закону.

Про це Парубій написав 17 липня у Facebook.

«Як голова Верховної Ради України неухильно дотримуюсь чинного законодавства. До чого закликаю усіх посадовців. Президент Зеленський звернувся до мене з проханням про скликання позачергового засідання Верховної Ради. Однак скликання такого засідання не передбачено Законом, адже Регламент Верховної Ради передбачає можливість скликання позачергового пленарного засідання у невідкладних випадках у період між пленарними засіданнями під час сесії Верховної Ради», - зауважив Парубій.

Спікер парламенту повідомив, що оскільки останнє пленарне засідання 10-ї сесії Верховної Ради України VIII скликання, відповідно до календарного плану, відбулося 12 липня, у нього є «єдина передбачена законодавством можливість – скликати на вимогу президента України позачергову сесію Верховної Ради».

«Звернувся до президента з проханням привести свій лист до Верховної Ради у відповідність до вимог Закону», - заявив Парубій.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що скликання позачергової сесії Верховної Ради планується на четвер, 18 липня.

«Зараз ми плануємо вже на четвер скликати позачергову сесію парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке дасть працювати ефективно Вищому Антикорупційному суду, і будемо вимагати від парламенту прийняти закон про незаконне збагачення», - сказав Рябошапка.