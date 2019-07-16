У Зеленського хочуть скликати позачергову сесію Ради



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховна Рада може провести засідання 18 липня

В Офісі президента хочуть, щоб нардепи ухвалили кілька рішень перед виборами

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка повідомив, що планується скликання позачергової сесії Верховної Ради на четвер, 18 липня.

Про це він заявив на форумі «Встановлення справедливості - порядок денний для майбутнього парламенту» у вівторок, повідомляє Укрінформ.

«Зараз ми плануємо вже на четвер скликати позачергову сесію парламенту. Ми будемо вимагати від парламенту прийняти законодавство, яке дасть працювати ефективно Вищому Антикорупційному суду, і будемо вимагати від парламенту прийняти закон про незаконне збагачення», - сказав Рябошапка.

Він додав, що буде ініційовано ухвалення ще кількох ініціатив на позачерговій сесії.

«Крім того, буде ще декілька ініціатив, які ми будемо вимагати прийняти ще від цього складу парламенту. Очевидно, що в людей в головах уже вибори, але вони повинні виконати свій обов'язок до кінця перед країною, не перед нами», - зазначив Рябошапка.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень парламенту та призначення виборів на 21 липня. Серед причин розпуску Ради у команді Зеленського називали відсутність коаліції.

Згідно з календарним планом, 12 липня відбулося останнє пленарне засідання Верховної Ради VIII скликання.

Напередодні у Зеленського заявили про плани відкрити нову Верховну Раду вже влітку.