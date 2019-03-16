Патріарх Філарет: Мене не задовольняє порядок, який запропонували греки, треба його міняти
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«На наступному Помісному соборі ми повинні прийняти Статут Української православної церкви»
Патріарх Філарет вимагає завтердження нового статуту Православної церкви України. «Порядок, який нам запропонували греки нас не влаштовує», - пояснює 90-річний ієрарх в інтерв’ю «Главкому».
За його словами, на початку лютого відбулося перше засідання першого складу Синоду і воно показало, що нинішня система не всіх влаштовує. «Домовлялись зі Вселенським патріархом, що обов’язковими постійними членами Синоду повинен бути патріарх Філарет, митрополит Макарій і митрополит Симеон. А інші архієреї на вимогу грецької сторони повинні почергово займати місця у священному Синоді. Митрополит Епіфаній обрав склад Синоду як тимчасовий на один чи півтора року. А після цього часу повинні прийти інші, по черзі зі всього єпископату Православної церкви. Ось такий нам запропонували порядок греки», - пояснив Філарет.
Він підкреслив, що такий порядок його особисто не задовольняє, тому на наступному Помісному соборі необхідно провести засідання і прийняти Статут Української православної церкви.
Патріарх Філарет також пояснив, чим Статут Української православної церкви відрізнятиметься від так званої грецької редакції, якою зараз послуговується Українська православна церква.
«Найголовніше – змінити кількість постійних членів Синоду. Потрібно не три, як зараз, а більше, десь 12. Для інших залишиться можливість почергово бути тимчасовими членами Синоду. Постійними членами Синоду мають бути авторитетні архієреї з різних регіонів, з Центру, Заходу, Сходу, Півдня і Півночі. Щоб вся Україна була представлена в Синоді постійними членами, тобто так, як у нас було до цього часу в Київському патріархаті. І так, до речі, було в українській церкві до розділення, саме такими були порядок і традиція, які не є новими для нас», - зауважив ієрарх.
За положеннями Статуту і умовами Томосу предстоятель Української церкви може визначати кандидатури до Синоду, керуючись принципом старшинства хіротонії (висвячення у єпископи). Але у першому складі Синоду відсутні багато архієреїв, висвячених раніше за тих, кого обрали.
«Традиція, яка склалася в українській церкві, це стосується, до речі, і Московського патріархату, полягає в тому, що члени Синоду представляють регіони. Це по-перше. По-друге – авторитетні архієреї. У хіротонії він може бути і найстарішим, але насправді нездатним керувати. У нас є такі архієреї і не один. Служать вони довго, але не мають певної здібності. Такі не можуть керувати всією церквою. І принцип цей по старшинству в хіротонії – неправильний. Церква цим ніколи не керувалась. Вона ставила молодих предстоятелів, а старі сиділи у своїх єпархіях і далі не рухались», - сказав він.
Філарет додав, що не радив предстоятелю, кого кликати в Синод, і зазначив, що це все його кандидати предстоятеля.
Оскільки у Статуті чітко не вказується, як довго має діяти нинішній тимчасовий склад Синоду, патріарх пояснив, Коли чекати на ротацію та за яким принципом вона відбуватиметься.
«Порядок має бути таким: спочатку скликати Помісний собор, на ньому прийняти Статут Української православної церкви. В цьому статуті весь цей порядок має бути записаний. І тоді вже на підставі Статуту обирати Синод. Але ще раз підкреслю: у Синоді повинні бути представлені всі регіони України як серед постійних його членів, так і серед тимчасових», - зазначив Філарет.Філарет підтвердив, що інші єпископи, які за нинішнім Статутом відповідно до старшинства хіротонії мали би стати основою другого складу Синоду, можуть до нього і не потрапити, не дочекатися своєї
черги. «Можуть і не дочекатися, так і помруть (посміхається). Ми вже за ці минулі роки все пройшли і не один раз. Тому для нас це не є чимось таким новим, незвичайним. Ми за цим правилом жили більше 25 років», - зауважив він.
Патріарх Філарет розказав, як ставиться Вселенський патріархат до того, що Україна хоче змінити Статут, який погоджений з Константинополем: «Вони нам сказали так: поки приймайте цей Статут, який ми вам пропонуємо, а коли отримаєте Томос, ви автокефальна церква і ви приймайте такий Статут, який потрібний вам». Він підкреслив, що обмежень і конфлікту немає.
«Ми діємо законно, не проти Вселенського патріархату. Ми вдячні Вселенському патріарху за те, що він зробив. Але якщо ми автокефальна церква, то ми повинні діяти в інтересах своєї церкви, свого народу і своєї держави», - резюмував ієрарх.
- Патріарх Філарет: Порядок, який запропонували греки, нас не задовольняє. Нашій церкві треба новий Статут