Патріарх Філарет: Мене не задовольняє порядок, який запропонували греки, треба його міняти



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Святійший патріарх Філарет Фото: Станіслав Груздєв, Главком

«На наступному Помісному соборі ми повинні прийняти Статут Української православної церкви»

Патріарх Філарет вимагає завтердження нового статуту Православної церкви України. «Порядок, який нам запропонували греки нас не влаштовує», - пояснює 90-річний ієрарх в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, на початку лютого відбулося перше засідання першого складу Синоду і воно показало, що нинішня система не всіх влаштовує. «Домовлялись зі Вселенським патріархом, що обов’язковими постійними членами Синоду повинен бути патріарх Філарет, митрополит Макарій і митрополит Симеон. А інші архієреї на вимогу грецької сторони повинні почергово займати місця у священному Синоді. Митрополит Епіфаній обрав склад Синоду як тимчасовий на один чи півтора року. А після цього часу повинні прийти інші, по черзі зі всього єпископату Православної церкви. Ось такий нам запропонували порядок греки», - пояснив Філарет.

Він підкреслив, що такий порядок його особисто не задовольняє, тому на наступному Помісному соборі необхідно провести засідання і прийняти Статут Української православної церкви.

Патріарх Філарет також пояснив, чим Статут Української православної церкви відрізнятиметься від так званої грецької редакції, якою зараз послуговується Українська православна церква.

«Найголовніше – змінити кількість постійних членів Синоду. Потрібно не три, як зараз, а більше, десь 12. Для інших залишиться можливість почергово бути тимчасовими членами Синоду. Постійними членами Синоду мають бути авторитетні архієреї з різних регіонів, з Центру, Заходу, Сходу, Півдня і Півночі. Щоб вся Україна була представлена в Синоді постійними членами, тобто так, як у нас було до цього часу в Київському патріархаті. І так, до речі, було в українській церкві до розділення, саме такими були порядок і традиція, які не є новими для нас», - зауважив ієрарх.

За положеннями Статуту і умовами Томосу предстоятель Української церкви може визначати кандидатури до Синоду, керуючись принципом старшинства хіротонії (висвячення у єпископи). Але у першому складі Синоду відсутні багато архієреїв, висвячених раніше за тих, кого обрали.

«Традиція, яка склалася в українській церкві, це стосується, до речі, і Московського патріархату, полягає в тому, що члени Синоду представляють регіони. Це по-перше. По-друге – авторитетні архієреї. У хіротонії він може бути і найстарішим, але насправді нездатним керувати. У нас є такі архієреї і не один. Служать вони довго, але не мають певної здібності. Такі не можуть керувати всією церквою. І принцип цей по старшинству в хіротонії – неправильний. Церква цим ніколи не керувалась. Вона ставила молодих предстоятелів, а старі сиділи у своїх єпархіях і далі не рухались», - сказав він.

Філарет додав, що не радив предстоятелю, кого кликати в Синод, і зазначив, що це все його кандидати предстоятеля.

Оскільки у Статуті чітко не вказується, як довго має діяти нинішній тимчасовий склад Синоду, патріарх пояснив, Коли чекати на ротацію та за яким принципом вона відбуватиметься.

«Порядок має бути таким: спочатку скликати Помісний собор, на ньому прийняти Статут Української православної церкви. В цьому статуті весь цей порядок має бути записаний. І тоді вже на підставі Статуту обирати Синод. Але ще раз підкреслю: у Синоді повинні бути представлені всі регіони України як серед постійних його членів, так і серед тимчасових», - зазначив Філарет.

Філарет підтвердив, що інші єпископи, які за нинішнім Статутом відповідно до старшинства хіротонії мали би стати основою другого складу Синоду, можуть до нього і не потрапити, не дочекатися своєї

черги. «Можуть і не дочекатися, так і помруть (посміхається). Ми вже за ці минулі роки все пройшли і не один раз. Тому для нас це не є чимось таким новим, незвичайним. Ми за цим правилом жили більше 25 років», - зауважив він.

Патріарх Філарет розказав, як ставиться Вселенський патріархат до того, що Україна хоче змінити Статут, який погоджений з Константинополем: «Вони нам сказали так: поки приймайте цей Статут, який ми вам пропонуємо, а коли отримаєте Томос, ви автокефальна церква і ви приймайте такий Статут, який потрібний вам». Він підкреслив, що обмежень і конфлікту немає.

«Ми діємо законно, не проти Вселенського патріархату. Ми вдячні Вселенському патріарху за те, що він зробив. Але якщо ми автокефальна церква, то ми повинні діяти в інтересах своєї церкви, свого народу і своєї держави», - резюмував ієрарх.