Патріарх Філарет: Наші закордонні єпархії самі не хочуть переходити до Константинополя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Ієрарх розказав, що мріє про те, щоб усі лаври в Україні були у підпорядкуванні Української православної церкви

Патріарх Філарет запевняє, що закордонні єпархії, які входили до УПЦ КП, не бажають переходити до Вселенського патріархату. Зазначимо, що саме такою була одна з вимог Константинополя. «Це вимога не тільки до тих архієреїв, які в Росії, а й вимога для тих, хто в Канаді, США, Латинській Америці, Європі. Та вони не хочуть йти до Вселенського патріарха. А насильно нікого не можна відділити від Української православної церкви», - підкреслив Філарет в інтерв’ю «Главкому».

90-річний ієрарх також розказав про свою головну мрію. «Це - єдина українська православна церква, незалежна, помісна, автокефальна. Поки що єдиної церкви немає, її потрібно творити. Всі святині, які на території України, повинні належати Українській церкві. Лаври поки що перебувають у підпорядкуванні Московського патріархату. Мрія полягає в тому, що ці лаври будуть у підпорядкуванні Української православної церкви», - підсумував ієрарх.

Раніше патріарх Філарет озвучив прогноз, що більше двох третин парафій перейдуть з церкви Московського патріархату до Української православної церкви. Про це він розповів у першій частині інтерв’ю «Главкому». «Ми розраховуємо, що переважна більшість парафій повинна перейти з церкви Московського патріархату до УПЦ (загальне число парафій МП в Україні складає приблизно 12 тисяч – «Главком»). І це буде обов’язково. Це відбудеться чи за три роки, чи за п’ять, або і 25, але це відбудеться. Просто тому, що існуватиме українська держава. А існувати вона не зможе, якщо не буде єдиної православної церкви», − зазначив ієрарх.