«Нас це не повинно турбувати». Патріарх Філарет не бачить проблеми в тому, що українську автокефалію не визнають інші церкви



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Святійший патріарх Філарет проводить службу у Володимирському соборі Фото: facebook.com/PatriarchPhilaret

«Москва впливає на всі церкви», - пояснює Філарет

Патріарх Філарет в інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому жодна помісна церква досі не визнала Українську православну церкву.

На його думку, затримка полягає в тому, що Москва впливає на всі церкви, аби вони не визнавали рішення Вселенського патріарха про надання Томосу про автокефалію Українській церкві. «Наприклад, Антіохійська церква категорично заявила, що вона не підтримує Томос Вселенського патріарха. Тому що Сирія залежить від Росії. Ця церква повністю фінансується російською церквою, чи буде вона слухати російську церкву? Буде. От вона і слухає. Так само й інші. Москва впливає на них тим чи іншим способом», - зазначив патріарх Філарет.

На його думку, Москва впливає на тих, хто вже зробили заяви, подібні на заяву Антіохійської церкви.

«Але нас це не турбує і не повинно турбувати. Тому що наше завдання - об’єднати українське православ’я в єдину церкву. Коли ми цього досягнемо, хочуть вони чи ні, а змушені будуть визнати нашу церкву. Тому що вона буде другою після російської церкви. І більшою за інші православні церкви», - резюмував патріарх Філарет.

Нагадаємо, станом на 12 березня до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до Православної церкви України набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.