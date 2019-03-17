Патріарх Філарет гарантує: дві третини парафій Московської церкви перейдуть до УПЦ



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«Цей перехід відбудеться чи за три роки, чи за п’ять, або і 25, але це відбудеться», - переконує Святійший

Патріарх Філарет розраховуємо, що більше двох третин парафій перейдуть з церкви Московського патріархату до Української православної церкви. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Ми розраховуємо, що переважна більшість парафій повинна перейти з церкви Московського патріархату до УПЦ (загальне число парафій МП в Україні складає приблизно 12 тисяч – «Главком»). І це буде обов’язково. Це відбудеться чи за три роки, чи за п’ять, або і 25, але це відбудеться. Просто тому, що існуватиме українська держава. А існувати вона не зможе, якщо не буде єдиної православної церкви», − зазначив ієрарх.

На думку Філарета, каталізатором об’єднання є те, що Російська церква в Україні тепер не може називатися українською – згідно з прийнятим Верховною Радою законом. «Це по-перше, і це допомагає. По-друге, є закон про обрання кожною релігійною громадою свого центру. До останнього часу не було докладного механізму, але тепер він є завдяки Верховній Раді. Це теж сприяє об’єднанню», − резюмував патріарх Філарет.

Нагадаємо, станом на 12 березня до Православної церкви України перейшло 458 парафіяльних храмів та два кафедральні собори УПЦ МП.

Закон про врегулювання переходу парафій УПЦ МП до Православної церкви України набув чинності 31 січня. Релігійна громада чи організація має можливість вільно реалізовувати право на зміну юрисдикції.

Додамо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений Статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.