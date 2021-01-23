Патріарх Філарет святкує 92-ліття

На честь Святійшого Патріарха відбудеться низка заходів

З цієї нагоди у Володимирському патріаршому кафедральному соборі столиці відбудуться урочисті богослужіння. Зранку, о 9:00 Філарет звершить Божественну літургію, під час якої будуть підноситись подячні молитви за Святійшого Патріарха. Після цього Філарет прийматиме вітання з Днем народження.

О 17:00 почесний Патріарх очолить Всенічне бдіння напередодні неділі після Богоявлення.

Урочистості до дня народження Філарета триватимуть і наступного дня: 24 січня о 10:00 почесний Патріарх очолить святкову Божественну літургію.

Патріарх Філарет – Предстоятель УПЦ КП, який фактично стояв у витоків єдиної помісної православної церкви, яка зараз претендує на найбільшу популярність в Україні. Неочікуваний факт: у нього була можливість стати предстоятелем Російської православної церкви, проте доля розпорядилася інакше. «Років чотири чи п’ять тому я дізнався, що Путін у колі своїх однодумців визнав, що вони (КДБ) помилились, обравши Алексія, а не Філарета, бо тоді б Україна залишалась би досі у руках Росії», – згадує Філарет.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Син шахтаря з Донбасу. 90-річчю патріарха Філарета присвячується»

Одразу після початку війни на Сході України тоді ще Патріарх УПЦ КП засудив російську агресію. Розповідав про те, як важко живуть люди на окупованих територіях. Знає про це не з чуток, має рідних в окупованому Амвросіївському районі на Донеччині. Розкритикував також слова очільника Київської митрополії РПЦ митрополита Онуфрія про підтримку єдності України і назвав таку заяву пустими словами.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Патріарх Філарет: Перемога буде за нами, бо Господь завжди на стороні правди

Після надання Константинопольським патріархатом Томосу про автокефалію Православні церкві України (УПЦ/ПЦУ), на чолі якої став митрополит Епіфаній, очолювана Патріархом УПЦ (КП) юридично нібито припинила своє існування. Але два роки тому під час святкування свого 90-ліття ніхто із присутній гостей не назвав Філарета почесний Патріархом. У 2018-му святкування було організовано у Палаці Україна і пройшло з розмахом. Із вітальним словом до Філарета звернулися і прем’єр Володимир Гройсман і президент Петро Порошенко.

Детальніше про це читайте у матеріалі «Главкома» Жоден не насмілився назвати патріарха «почесним». Як Філарет 90-ліття у палаці «Україна» святкував

Фактично ж Філарет продовжує обіймати свою церковну посаду та півтора роки тому навіть замахнувся самотужки спробувати вчинити переворот. Його стосунки з митрополитом Епіфанієм і Петром Порошенком погіршилися. Почесний патріах заявив, що не хоче відмовлятися від патріаршого статусу української Церкви.

Детальніше про це читайте у матеріалі «Главкома» «Патріарх Філарет: Ми приймемо Онуфрія як брата»

За якийсь час почесний Патріарх почав публічно критикувати зміст Томосу, який отримала Українська православна церква на чолі з митрополитом Епіфанієм. Почесному предстоятелю не сподобалися умови, на яких його було отримано. У нього є своє бачення щодо цього.

Детальніше про це читайте у матеріалі «Главкома» «Патріарх Філарет: Порядок, який запропонували греки, нас не задовольняє. Нашій церкві треба новий Статут»

У першій половині травня 2019-го почесний Патріарх Філарет розіслав архієреям ПЦУ запрошення на святкування пам’яті священномученика Макарія. Керівництво ПЦУ всіляко протидіяло цьому заходу, тому до Володимирського собору 14 травня приїхали лише чотири єпископи. Тоді, здавалося, що ситуація зайшла у глухий кут і назріває церковний розкол.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» «Патріарх Філарет: Епіфаній – помилка моя велика, але не головна...»

Сьогодні почесний Патріарх Філарет продовжує служби у Володимирському соборі столиці. На Водохреща він традиційно освятив воду у Дніпрі.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома» Патріарх Філарет освятив води Дніпра в Гідропарку (фоторепортаж)