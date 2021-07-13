PEN Ukraine та група «Перше грудня» оприлюднили спільну заяву щодо ситуації з державними інституціями культури

Митці вимагають створити нову конкурсну комісію для обрання генерального директора «Мистецького арсеналу»

Ініціативна група «Першого грудня» та виконавчої ради PEN Ukraine заявили, з великою тривогою спостерігаємо за процесами, що відбуваються протягом останніх років навколо українських інституцій у сфері культури.

«Ці процеси ведуть до руйнації провідних українських культурних інституцій, знищення практик прозорості та підзвітності державних інституцій та послаблення надій на відродження й модернізацію української культури», - йдеться в заяві членів групи «Першого грудня» і Українського ПЕН.

Особливу тривогу у митців викликають процедури конкурсів, зокрема, щойно проведеного конкурсу на обрання генерального директора «Мистецького арсеналу».

«Ми бачимо серйозні порушення процедури та принципів доброчесності, що послаблюють довіру до організації конкурсу та його результатів. Найбільші застереження у нас викликає процес обрання представників громадськості до конкурсної комісії», - йдеться у заяві.

Відзначимо, що конкурсна комісія з обрання генерального директора «Мистецького арсеналу» складається з:

а) трьох представників трудового колективу «Мистецького арсеналу»,

б) трьох представників Державного управління справами (ДУС) та

в) трьох представників від громадських організацій, які діють у сфері культури.

Саме на представників громадськості покладається велика відповідальність – як на безсторонніх, фахових та доброчесних арбітрів.

«У рамках нинішнього конкурсу, на жаль, є підстави сумніватися в чесності їх відбору.

По-перше, хоч Державне управління справами і декларувало прозорість процедури жеребкування, і пообіцяло викласти онлайн-трансляцію процедури, на YouTube-каналі ДУС досі немає відео – і ми не знаємо, як саме вона відбувалася.

По-друге, на жеребкування не було запрошено представників медіа та громадськості, що також залишає сумніви у доброчесності процедури.

По-третє, дивним чином представники ДУС та представники громадськості стали голосувати синхронно: одностайно обрали голову комісії, а потім вирішили провести таємне голосування – знімаючи з себе індивідуальну відповідальність за рішення», – повідомляють члени групи «Першого грудня».

Далі у заяві йдеться, що з головою комісії, Василем Чернецем, пов’язана й інша проблема, яку виявило голосування за кандидатуру генерального директора «Мистецького арсеналу». Найбільше голосів на конкурсі – чотири - набрав Михайло Кулиняк, колишній міністр культури часів Януковича. Водночас виявилося, що він, як і інший кандидат, пан Роман Недзельський, – працюють в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв, яким керує пан Чернець.

«Тобто комісія під головуванням пана Чернеця віддає найбільше голосів людині, яка є його підлеглим. Це конфлікт інтересів, який пан Чернець мав заявити, і у зв’язку з цим принаймні утриматися від голосування. Недивно, що за такої процедури, найбільше голосів отримав саме колишній міністр культури часів Януковича (цей факт є кричущим в країні, де перемогла Революція Гідності); людина, що має конфлікт інтересів з головою комісії; людина, яка поводиться вкрай неетично, називає своїх опонентів «козльонками» та пропонує «виганяти бісів» з них у Лаврі», – обурені митці.

Вони переконані, що ситуація з обранням генерального директора «Мистецького арсеналу» несе величезну загрозу сталості молодих українських інституцій у сфері культури.

«Через подібні ж ігри сьогодні майже паралізовано роботу Українського культурного фонду, що має дискредитовану Наглядову раду. Український культурний фонд зміг «перезапустити» український культурний сектор – але сьогодні цей перезапуск поставлено під сумнів. Подібним чином «підвішеною» є ситуація у Центрі Довженка, де адміністративний тиск і порушення процедур призвели до інституційної нестабільності. Тривожною є ситуація навколо Українського інституту, що постійно стикається зі зменшенням фінансування», – йдеться у заяві.

Конкурс на посаду генерального директора «Мистецького арсеналу» не відбувся з формальних причин: жоден кандидат не набрав достатньої для перемоги кількості голосів. Водночас, він мав значні порушення та викликав велику недовіру в суспільстві.

«Той факт, що конкурс не відбувся, дає можливість виправити ситуацію», – наголошується у заяві.

Отже Ініціативна група «Першого грудня» та виконавчої ради PEN Ukraine вимагає:

1. Створити нову конкурсну комісію за прозорими принципами, з легітимним та чесним представництвом громадськості;

2. Провести новий конкурс за процедурою, яка відповідає принципам прозорості, доброчесності та фаховості і викликатиме довіру в суспільстві.

Нагадаємо, міністр культури часів Януковича, який хоче очолити «Мистецький арсенал», назвав опонентів «козльонками».

Як повідомлялося, 6 липня комісія не змогла обрати очільника «Мистецького арсеналу», але більшість голосів зібрав «скрипаль Януковича». Саме так свого часу називали Михайла Кулиняка, який за освітою є скрипалем. Під час голосування жодна з 10 кандидатур не отримала необхідних 5 балів. Водночас найбільшу кількість голосів – 4 з 9 – отримав Кулиняк. Комісія вирішила провести новий конкурс. Коли він відбудеться – наразі невідомо, пообіцяли, що оголосять найближчим часом. Але – не раніше вересня.