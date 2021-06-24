Зеленський купив на «Книжковому Арсеналі» десяток книг

Польський інститут подарував Зеленському книгу «Шестікніжжя Лемове»

Президент України Володимир Зеленський відвідав Десятий міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» і придбав там більше ніж 10 книг. Серед них – «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР», «Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте», «Україна. Їжа та історія» та інші. Про це повідомляє видання Читомо.

За словами інсайдерів, також Польський інститут подарував Зеленському книгу «Шестікніжжя Лемове».

Список книг, які купив Володимир Зеленський в «Книжковому Арсеналі»:

«Студії. Спогади. Листи. Реконструкція знищеного 1933-го року «Нарбутівського Збірника» (Родовід);

«Польоти уві сні та наяву» (видання «Національного центру Олександра Довженка»);

«Netflix і культура інновацій», Рід Гастінгс, Ерін Маєр (Віват);

«Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР» (Віват);

«Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грібаускайте» Дайви Ульбінайте (Наш формат);

«Україна. Їжа та історія» (видавництво «їzhak» за підтримки Українського інституту);

«Скоропадський. Спогади 1917-1918» (Наш формат);

«Мій братик мумія і золотий скарабей», Тоска Ментен (А-ба-ба-га-ла-ма-га);

«Коняка Фокслі та інші дорослі оповідання», Роальд Дал (А-ба-ба-га-ла-ма-га);

«Туди і звідти» Творчої майстерні «Аґрафка» («Видавництво Старого Лева»).

«Залюднена планета. Як нас стало сім мільярдів» Галини Глодзь (видавництво «Портал»).

Також дружина президента Олена Зеленська придбала книгу «Вишивка козацької старшини XVII-XVIII століть» (Родовід).

Фото: chytomo

Тим часом, учора під час відкриття Книжкового Арсеналу у Києві оголосили переможців конкурсу «Найкращий книжковий дизайн».

Гран-Прі конкурсу отримала творча майстерня «Аґрафка» (Романа Романишин, Андрій Лесів) за книжку «Куди і звідки» від «Видавництва Старого Лева». Це ж видання перемогло у номінації «Дитяча книга». За правилами конкурсу, книжки-переможці матимуть змогу представляти Україну у світовому конкурсі книжкового дизайну Фонду «Buchkunst» та увійдуть до колекції «Найкрасивіші книги світу».

Нагадаємо, у середу, 23 червня, в Києві стартував найбільший та найважливіший літературний фестиваль столиці – X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал».

Фестиваль триватиме до 27 червня в Мистецькому арсеналі. На ньому традиційно пройдуть презентації книжок, лекції та обговорення, виставки, концерти та майстер-класи для дітей.

Упродовж п’яти днів презентуватимуть свою книжкову продукцію 145 видавництв.

Фестиваль пройде у гібридному форматі. Більшість подій завдяки трансляції на MEGOGO можна буде подивитись з будь-якого куточка світу і безкоштовно.