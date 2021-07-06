Комісія не змогла обрати очільника «Мистецького арсеналу», але більшість голосів зібрав «скрипаль Януковича»

Директора головної культурної інституції країни мають обрати на наступні п'ять років

Конкурсна комісія не змогла обрати нового директора «Мистецького арсеналу», вибори якого проходили 6 липня. Жоден з дев'яти кандидатів не набрав необхідних п'ять голосів.

Після такого результату тепер проведуть новий конкурс. Коли він відбудеться, оголосять найближчим часом. Директора головної культурної інституції країни мають обрати на наступні 5 років.

Чотири голоси набрав міністр культури часів Януковича Михайло Кулиняк, три – чинна директорка установи Олеся Островська, по одному – колишня очільниця Мистецького арсеналу Наталія Заболотна та заступниця директора «Медіацентру» Ірина Кислян.

Загалом документи на конкурс подали 10 кандидатів, пізніше одна кандидатка зняла свою кандидатуру.

Додамо, що один із кандидатів на посаду директора «Мистецького арсеналу» – Михайло Кулиняк, більш відомий як «скрипаль Януковича» та міністр культури з уряду Миколи Азарова.

У пресслужбі нагадали, що конкурс на посаду директора було оголошено 14 травня згідно із законом України «Про культуру» – за два місяці до завершення каденції чинної очільниці інституції Олесі Островської-Лютої. Строк проведення конкурсу – не більше двох місяців із дня оголошення.

До участі в конкурсі запрошувались особи, що мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років та досвід роботи на керівних посадах в інших сферах не менше трьох років, володіють державною мовою.

«Мистецький арсенал» є флагманською українською інституцією культури, яка у своїй діяльності інтегрує різні види мистецтва – від сучасного мистецтва, нової музики й театру до літератури та музейної справи. Головною будівлею інституції є Старий арсенал – пам’ятка історії та архітектури національного значення загальною площею понад 60 тис. метрів. Загалом Національний комплекс займає площу понад 10 гектарів, окрім Старого арсеналу, включає в себе частину історичних оборонних валів.