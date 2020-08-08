Пентагон уклав зі SpaceX контракт на 316 млн доларів



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SpaceX обслуговуватиме 40% всіх супутників національної безпеки США

Компанія Ілона Маска отримала контракт на запуск космічних апаратів для військових Сполучених Штатів в найближчі п'ять років

Американський виробник космічної техніки SpaceX, яку заснував Ілон Маск, отримав контракт від міністерства оборони США на суму 316 мільйонів доларів. Йдеться про запуск космічних апаратів для військових Сполучених Штатів в найближчі п'ять років – в 2022-2027 роках.

Про це пише CNN Business.

В рамках цього ж конкурсу угоду з Пентагоном укладе і космічне підприємство United Launch Alliance. Угода з ULA на цей же період складе 337 мільйонів доларів.

«ULA обслуговуватиме 60% всіх супутників національної безпеки, які планується запустити до 2027 року. SpaceX візьме на себе роботу над рештою 40%», – уточнюється в повідомленні.

На цей час, згідно з публікацією Пентагону, конкретна кількість запусків в контракті не визначена. Кількість пусків в інтересах нацбезпеки з космодромів на мисі Канаверал і Ванденберг, буде встановлюватися щорічно.

Видання підкреслює, що SpaceX і ULA вже не перший рік підтримують дуополію щодо існуючих запусків для забезпечення національної безпеки.

До слова, цього тижня SpaceX провела перші льотні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу.