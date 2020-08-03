«На Марсі буде багато роботи».

Ілон Маск та усі його інноваційні проєкти герої нашого часу

фото: facebook

Чому про цього винахідника говорить увесь світ?

Ім’я інженера, підприємця, винахідника та інвестора Ілона Маска з кожним роком стає все популярнішим. Його винаходи не тільки дивують світ своїми непередбачуваністю та оригінальністю, а й слугують двигуном прогресу в багатьох галузях. Ще юнаком майбутній геній сучасності вирішив, що місія його життя – спасіння людства, і почав працювати над проєктами, що згодом стануть карколомними для усієї планети та, у буквальному сенсі, навіть за її межами.

Ілон Макс став успішним підприємцем ще до того, як світ дізнався про Tesla і Space X. У 1999 році йому вдалося заснувати онлайн-банк X.com. На початку 2000-х цей проєкт об'єднався з конкуруючою компанією Confinity (одним із засновників був Макс Левчин, який народився у Києві). Потім цей бізнес змінив свою назву на нині знайому всім PayPal.

Через тривалі розбіжності в раді директорів Ілон Маск був зміщений з посади генерального директора, попри те, що йому належала більша частина акцій компанії. У липні 2002 року PayPal була продана eBay, хоч Маск не радив цього робити. Вартість угоди склала $1,5 млрд, Маск отримав $180 млн. Звідси й починається історія надсучасних проєктів Маска.





Ілон народився в ЮАР у сім’ї інженера та моделі.

В дитинстві багато читав. В 12 років сам написав комп’ютерну гру Blaster і продав її за $500.

У 17 років переїздить до Канади. На фото Маск з братом і сестрою

(фото з відкритих джерел)

Маск VS Марс

Глобальна мета компанії Space X – зробити польоти у космос дешевшими. Крім цього, Маск хоче побудувати базу на Місяці та колонізувати Марс. Винахідник впевнений, що людству слід навчитися виживати на інших планетах. Він вважає, що в іншому випадку людство вимре через глобальну катастрофу або через перенаселення. Ілон Маск планує перевезти на Марс людей. Більш того, він йде до своєї цілі, створюючи насправді максимально дешеві, водночас дієві, космічні технології. З самого початку компанія Space X була націлена на багаторазове використання ракетних технологій та розробку своїх двигунів. Двигуни ж будуть спроможні працювати на пальному, яке створять на інших планетах, за допомоги метану та кисню. Для виробництва метану компанія буде збирати ‎CO 2 з атмосфери Марсу та видобувати воду з його поверхні. Згідно з задумом видатного інженера, це дозволить заправляти ракети пальним для польоту назад просто на Марсі. Крім того, компанії вже вдалося повернути на Землю обидві частини носового обтічника за допомогою кораблів зі спеціальними сітями. Це стало основою багаторазових ракет та зекономило компанії $6 млн.

Космічний корабель Starship від SpaceX, який можна використовувати для доставки людей або вантажів на Місяць, Марс та інші планети

(фото: www.spacex.com)

Маск планує до 2050 року відправити на Марс мільйон чоловік. Передбачається запускати по три ракети кожного дня і створювати для колонізаторів багато нових робочих місць. Також він заявив, що сподівається за 10 років побудувати тисячу космічних кораблів багаторазового використання, які SpaceX вже розробляє в Південному Техасі. Тобто план – вироблятися 100 кораблів в рік. Підприємець бачить основну мету в тому, щоб зробити політ на Марс доступним. «Повинно бути так, щоб полетіти зміг кожен охочий, з кредитами для тих, у кого немає грошей», – пояснив Маск і пообіцяв, що «на Марсі буде багато роботи».

Після двомісячної місії корабель Маска Crew Dragon вчора успішно повернувся на землю, приземлившись в океан біля узбережжя Флориди. Це означає, що США знову має надійний і перевірений спосіб доставляти людей на орбіту і назад.

"Thanks for flying @SpaceX."



Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3 — NASA (@NASA) August 2, 2020

Як відомо, у суботу, 30 травня, о 22:22 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал в штаті Флорида відбувся запуск на станцію МКС ракети Falcon 9 з частково багаторазовим пілотованим кораблем Crew Dragon.

Автомобілі Tesla. Майбутнє на колесах

Ще один глобальний проєкт Маска – Tesla. Він передбачає створення автомобілів майбутнього, які не тільки працюють на електроенергії, а й забезпечені автопілотом, тобто автівки будуть пересуватися самостійно дорогами як з водієм, так і без нього.

Ілон Маск неодноразово заявляв: майбутнє автомобілебудування за електрокарами. Вони не становлять загрози для екології планети, безпечні, а ще напхані розумними ґаджетами.

Одне з останніх досягнень – розроблений спільно з компанією Google автопілот. Винахідник переконаний: тепер автомобілем керувати стане ще простіше, адже він сам може вибирати швидкість і манеру їзди в залежності від дороги, автоматично змінювати смуги руху, а ще самостійно паркуватися. Перший автомобіль Tesla називався Roadster і був створений Маском на гроші від PayPal. Потім з'явилася Tesla Model S, яка визнана автомобілем року в 2013-му і автомобілем століття у 2015 році. Показово, що ця модель також стала найбільш продаваним проєктом у світі в 2015-2016 роках. Потім почали створюватися такі моделі як Model X, Model 3 і навіть електричний тягач Tesla Semi і нарешті Model Y. Але найбільший фурор справив прототип електричного пікапа Tesla Cybertruck. Попри двоякі думки щодо дизайну, повідомляється, що машина надійде в продаж без зміни зовнішнього вигляду. Кузов даного пікапа створений з високоміцної сталі, яку застосовують в ракетобудуванні Space X.

Новий пікап Tesla Cybertruck з дивакуватим дизайном

(фото: Ringo H.W. Chiu/AP)

Ілон Маск запевняє, що такому матеріалу не страшні навіть постріли з вогнепальної зброї. Ціна на таку машину в Америці буде від $40 до 80 тис., а запас ходу від 400 до 800 км, у залежності від комплектації. У компанії заявляють, що їх буде три.

У 2018 році в ЗМІ просочилася інформація, що аукціонери Тесла схвалили очільнику компанії Ілону Маску виплати в $2,6 млрд на рік (це близько 7,12 млн у день і 297 тис. на годину, за умови нарахування грошей без вихідних і цілодобово) за умови виконання плану продажу. До того ж у 2020 році американський виробник автомобілів Tesla виплатить своєму засновнику, бізнесменові Ілону Маску премію в розмірі $2 млрд.

Крім того, наразі Ілон Маск збирається відкрити велику страхову компанію спеціально для власників Tesla. Страховий план буде підбиратися індивідуально розумними алгоритмами, які будуть оцінювати стиль їзди кожного водія. До того ж, програма буде давати рекомендації як водієві знизити тариф.





Від батька Ілон отримав $28000 на розвиток своєї справи.

З братом створив IT-компанію Zip-2, на яку залучив перше фінансування $3 млн.

Потім продає Zip2 та отримує $22 млн

(фото з відкритих джерел)

Інтернет усюди!

Starlink – своєрідний мегапроєкт у сфері телекомунікацій. Звичайно, ідея супутникового інтернету не нова, реалізувати її намагалися ще на початку 90-х років, але тоді нічого не вийшло через коштовну доставку супутників у космос. Але Ілон Макс вирішив, що для нього це не виявиться проблемою. Цей проєкт передбачає запуск 12 тисяч супутників на різну висоту близько від земних орбіт, що будуть забезпечувати інтернет до 1Гбіт/с із затримкою 15-30 мілісекунд. На сьогодні Starlink найкрупніший інтернет-провайдер в світі.

«За планом вже в цьому році інтернетом Starlink зможуть почати користуватися жителі Канади і північної частини США. А в 2021 році планується запустити глобальний доступ», – написав Ілон Маск у Twitter. Федеральна комісія зі зв'язку США схвалила експлуатацію роутера для доступу до супутників роздачі сигналу інтернет SpaceX, установка якого буде дуже простою. За словами Ілона Маска, термінал Starlink (UFO-on-a-stick – НЛО на паличці) має двигуни для автоматичної налаштування кута огляду. Спеціаліст з налаштування не потрібен. «Просто підключіть його і забезпечте чіткий огляд неба», – запевнив Маск. За його словами, термінал можна поставити в будинку, на даху або в саду – в будь-якому місці, де не закритий огляд неба. Підприємець уточнив, що обладнання має двигуни і спеціальне програмне забезпечення, які дозволяють йому зорієнтуватися в просторі і налаштуватися на відповідний супутник.

Отже, Starlink має три переваги. Швидкість, доступність та покриття по всьому світу. До речі, траєкторія орбіт супутників Starlink, запущених вже у першій фазі, впевнено покриває всю територію України. Ілон Маск захотів на першому етапі покрити деякі регіони США. Щоб якомога швидше почати продажі на найбільшому і платоспроможному ринку. Планета Земля має форму кулі. Тому орбіти супутників проєктуються на її поверхню, як смуги.





Як зазначає Bloomberg, Маску належить приблизно п'ята частина акцій компанії Tesla, яка і складає основну частину його статку

(фото: reuters)

Новий вид транспорту Hyperloop

Ще одна задумка Ілона Маска з громадським транспортом – Hyperloop. Це вакуумний потяг, який повинен стати альтернативою звичайним потягам, літакам, автомобілям та кораблям, але в кілька разів швидше усього перерахованого. За словами винахідника, це щось середнє між надзвуковим літаком, рельсотроном і грою в аерохокей. А простіше кажучи, капсула, яка пересувається в спеціальній трубі.

Альтернативний транспорт Hyperloop

(фото: www.hyperlooptt.com)

Шлях від Лос-Анджелеса до Сан-Франциско (561 км) буде займати у пасажирів цього поїзда близько півгодини. На сьогодні проєкт ще не реалізовано, але є вже два випробувальні полігони. Вартість будівництва одного кілометра траси Hyperloop — $20 млн. Очікуваний термін окупності комерційного треку Hyperloop — 8-12 років. Максимальна швидкість, до якої зможуть розганятися капсули Hyperloop — 1200 км/год. Показово, що в Україні таким транспортом захопились ще кілька років тому. Урядовці ділились планами запуску Hyperloop. Але неймовірна ідея викликала у суспільства більше скепсису і жартів. Попри те, президент України Володимира Зеленського це не злякало і він теж публічно висловив зацікавлення в розвитку такого транспорту в Україні.

Neuralink. Людина плюс комп’ютер

У 2019 році пройшла презентація, на якій Ілон Маск і команда компанії Neuralink представили результати своєї дворічної роботи над технологіями майбутнього – нейроінтерфейси мозок-машина. Був показаний чип N1, який буде імплантуватися в мозок. Згодом в Twitter Маск розкрив частину можливостей чіпу від Neuralink.





Ілон Маск планує у майбутньому будівництво міжпланетної транспортної системи

та заробітки на продажу білетів на Марс

(фото: National Geographic/YouTube)

Виявилося, що він дозволить слухали музику напряму зі свого мозку, а також допоможе контролювати рівень гормонів та інших біохімічних медіаторів для покращення фізичного та психічного самопочуття. Вживлення такого чіпу буде повністю автоматизоване та тільки трішки складніше чим лазерна корекція зору. Подробиці проєкту Ілон Маск обіцяв розкрити вже 28-го серпня.

Дмитро Бадрак, для «Главкома»