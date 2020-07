Ілон Маск про українського конструктора Корольова: він був одним з найкращих

Засновник SpaceX поспілкувався телефоном з сім’єю Сергія Корольова

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова, якого вважає одним з найкращих фахівців у цій галузі.

Про це Маск написав у Twitter.

«Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих», - написав Ілон Маск.

Він також додав прізвище конструктора українською та російською мовами: Корольов / Королёв.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв.