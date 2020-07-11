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    Суспільство

    Ілон Маск про українського конструктора Корольова: він був одним з найкращих

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    Сергій Корольов вважається основоположником практичної космонавтики - Ілон Маск про українського конструктора Корольова: він був одним з найкращих
    Сергій Корольов вважається основоположником практичної космонавтики

    Засновник SpaceX поспілкувався телефоном з сім’єю Сергія Корольова

    Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова, якого вважає одним з найкращих фахівців у цій галузі.

    Про це Маск написав у Twitter.

    «Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих», - написав Ілон Маск.

    Він також додав прізвище конструктора українською та російською мовами: Корольов / Королёв.

    Онук конструктора Андрій підтвердив російським ЗМІ факт розмови й розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена у Москву. Маск же, своєю чергою, запросив їх оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків, щойно поновиться авіасполучення.

    «Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу», – розповів онук конструктора.

    Як відомо, видатний український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) у Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики.
    Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос та вихід людини в космос.
    космос Ілон Маск SpaceX
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