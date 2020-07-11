Ілон Маск про українського конструктора Корольова: він був одним з найкращих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Корольов вважається основоположником практичної космонавтики

Засновник SpaceX поспілкувався телефоном з сім’єю Сергія Корольова

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск поспілкувався з родичами українського конструктора Сергія Корольова, якого вважає одним з найкращих фахівців у цій галузі.

Про це Маск написав у Twitter.

«Я розмовляв з сім’єю Корольова сьогодні. Він був одним з найкращих», - написав Ілон Маск.

Він також додав прізвище конструктора українською та російською мовами: Корольов / Королёв.

I spoke with Korolev’s family today.

He was one of the very best.

Корольов / Королёв. — Elon Musk (@elonmusk) July 10, 2020

Онук конструктора Андрій підтвердив російським ЗМІ факт розмови й розповів, що їхня сім'я запросила американського бізнесмена у Москву. Маск же, своєю чергою, запросив їх оглянути заводи SpaceX та побувати на одному з наступних запусків, щойно поновиться авіасполучення.

«Ми розмовляли 20 хвилин, у спілкуванні він приємна, дуже весела, дуже позитивна людина, ми багато сміялися. Він з величезною повагою ставиться до пам’яті мого дідуся, вважає його одним з великих інженерів і видатних людей свого часу», – розповів онук конструктора.

Як відомо, видатний український радянський учений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор Сергій Павлович Корольов народився 30 грудня 1906 р. (12 січня 1907 р.) у Житомирі. Він вважається основоположником практичної космонавтики.

Під його керівництвом було запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в космос та вихід людини в космос.