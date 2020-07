SpaceX вивела на орбіту Землі військовий супутник Південної Кореї

Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км)

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї Anasis-II.

Про це SpaceX повідомила у Twitter.

Відомо, що супутник Anasis-II виготовила компанія Airbus у Франції. Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км).

