SpaceX вивела на орбіту Землі військовий супутник Південної Кореї
Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км)
Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї Anasis-II.
Про це SpaceX повідомила у Twitter.
Deployment of ANASIS-II confirmed— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
Відомо, що супутник Anasis-II виготовила компанія Airbus у Франції. Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км).
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
За 8 хвилин 40 секунд після запуску багаторазової ракети-носія Falcon 9 її перша ступінь приземлилась на платформу в Атлантичному океані.
У SpaceX відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію.
Liftoff! pic.twitter.com/Tn1kU6LtkB— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
До слова, напередодні ОАЕ запустили космічний апарат на Марс.