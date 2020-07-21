SpaceX вивела на орбіту Землі військовий супутник Південної Кореї



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Супутник Anasis-II виготовила компанія Airbus у Франції Фото: SpaceX

Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км)

Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї Anasis-II.

Про це SpaceX повідомила у Twitter.

Deployment of ANASIS-II confirmed — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

Відомо, що супутник Anasis-II виготовила компанія Airbus у Франції. Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км).

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

За 8 хвилин 40 секунд після запуску багаторазової ракети-носія Falcon 9 її перша ступінь приземлилась на платформу в Атлантичному океані.

У SpaceX відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію.

До слова, напередодні ОАЕ запустили космічний апарат на Марс.