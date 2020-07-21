  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    SpaceX вивела на орбіту Землі військовий супутник Південної Кореї

    • Розсилка
    Супутник Anasis-II виготовила компанія Airbus у Франції - SpaceX вивела на орбіту Землі військовий супутник Південної Кореї
    Супутник Anasis-II виготовила компанія Airbus у Франції
    Фото: SpaceX

    Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км)

    Ракета-носій компанії SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту Землі перший військовий супутник зв'язку Південної Кореї Anasis-II.

    Про це SpaceX повідомила у Twitter.

    Відомо, що супутник Anasis-II виготовила компанія Airbus у Франції. Апарат Південної Кореї виведено на геостаціонарну орбіту (36 000 км).

    За 8 хвилин 40 секунд після запуску багаторазової ракети-носія Falcon 9 її перша ступінь приземлилась на платформу в Атлантичному океані.

    У SpaceX відзначають, що Falcon 9, яка використовувалася у запуску супутника Південної Кореї, 30 травня вивела на орбіту космічний корабель Crew Dragon, який доставив астронавтів Дугласа Херлі і Боба Бенці на Міжнародну космічну станцію.

    До слова, напередодні ОАЕ запустили космічний апарат на Марс.

    Читайте також статтю:
    Південна Корея військові космос SpaceX Falcon
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ