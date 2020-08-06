SpaceX провела перші льотні випробування прототипу ракети для колонізації Марсу



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Запуск відбувся на полігоні Бока-Чіка в Техасі

Під час випробувань прототип піднявся на 150 метрів, перемістився убік і здійснив м’яку посадку

Американська корпорація SpaceX провела успішні льотні випробування прототипу другого ступеня ракети-носія Starship.

Запуск відбувся на полігоні Бока-Чіка в Техасі.

Під час випробувань прототип піднявся на 150 метрів, перемістився убік і здійснив м’яку посадку на задану частину випробувального майданчика.

Starship – це перспективна надважка ракета, що складається з двох багаторазових ступенів. Другий має служити в якості вантажного або пасажирського космічного корабля.

SpaceX розробляє Starship для перевезення людей і вантажів на Місяць і, в перспективі, для колонізації Марсу. За задумом розробників, ракета-носій повинна виводити на орбіту корисне навантаження масою понад 100 тонн.

У червні компанія SpaceX закінчила ремонт пускового комплексу для прототипу космічного корабля Starship.

Раніше прототип космічного корабля SpaceX вибухнув під час випробування.

Нагадаємо, 21 листопада, під час випробувань на полігоні компанії SpaceX в американському штаті Техас вибухнув прототип ракети нового покоління Starship Mk1.

Як повідомлялося, 4 квітня, на полігоні в штаті Техас під час випробувань знову вибухнув кріогенний резервуар третього прототипу космічного корабля Starship SN3, який компанія Ілона Маска SpaceX розробляє для польотів на Марс.