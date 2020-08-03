Маск привітав NASA із завершенням польоту Crew Dragon



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Ілон Маск привітав NASA із завершенням польоту Crew Dragon Фото: NASA

Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю пілотованого корабля Crew Dragon.

Привітання Маск опублікував у своєму в Twitter.

«Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon», — написав Маск.

Congratulations @SpaceX & @NASA on completing first crewed Dragon flight!! returned. — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, «майбутнє цивілізації буде забезпечено», зазначив Маск.

When space travel becomes as common as air travel, the future of civilization will be assured — Elon Musk (@elonmusk) August 2, 2020

Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його «дуже вражаючим».

«Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!», — написав Трамп.

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Astronauts complete first splashdown in 45 years. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився в Мексиканській затоці 2 серпня о 21:48 за київським часом. На борту корабля знаходилися астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі.

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю пілотованого корабля Crew Dragon.

«Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon», — написав Маск у своєму в Twitter.

Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, «майбутнє цивілізації буде забезпечено», зазначив Маск.

Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його «дуже вражаючим».

«Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!», — написав Трамп.

Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився в Мексиканській затоці 2 серпня о 21:48 за київським часом. На борту корабля знаходилися астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі.