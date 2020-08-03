  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Маск привітав NASA із завершенням польоту Crew Dragon

    • Розсилка
    Ілон Маск привітав NASA із завершенням польоту Crew Dragon - Маск привітав NASA із завершенням польоту Crew Dragon
    Ілон Маск привітав NASA із завершенням польоту Crew Dragon
    Фото: NASA

    Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп

    Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю пілотованого корабля Crew Dragon.

    Привітання Маск опублікував у своєму в Twitter.

    «Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon», — написав Маск. 

    Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, «майбутнє цивілізації буде забезпечено», зазначив Маск.

    Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його «дуже вражаючим».

    «Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!», — написав Трамп.

    Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився в Мексиканській затоці 2 серпня о 21:48 за київським часом. На борту корабля знаходилися астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі.

    Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск привітав NASA з поверненням на Землю пілотованого корабля Crew Dragon.

    «Вітаю SpaceX і NASA з виконанням першого пілотованого польоту Dragon», — написав Маск у своєму в Twitter.

    Коли космічна подорож стане таким же поширеним явищем, як польоти літаком, «майбутнє цивілізації буде забезпечено», зазначив Маск.

    Також на успішне завершення космічної місії відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його «дуже вражаючим».

    «Чудово, що астронавти NASA повернулися на Землю після дуже успішної місії тривалістю два місяці. Дякую вам усім! Астронавти здійснили перше приводнення за 45 років. Дуже вражаюче!», — написав Трамп.

    Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска успішно приводнився в Мексиканській затоці 2 серпня о 21:48 за київським часом. На борту корабля знаходилися астронавти Боб Бенкен і Даг Херлі.

    США Дональд Трамп корабель NASA Ілон Маск Twitter SpaceX
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ