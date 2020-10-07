Сімейні лікарні минулого року заробляли утричі більше, ніж медики вузького профілю

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Минулого року середня зарплата лікарів вузького профілю становила близько 8 тис. грн

На Львівщині у 2019 році середня зарплата лікаря первинної ланки становила понад 23 тис. грн за місяць

В Україні заробітна плата лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) суттєво відрізняється від сум, які отримують медики вузького профілю.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Державної аудиторської служби щодо виконання програми «Надання первинної медичної допомоги населенню за 2018-2019 роки».

Аудитори з’ясували, що у 2019 році середня зарплата лікарів, котрі надавали однаковий пакет первинної медичної допомоги, у різних регіонах України суттєво відрізнялася. До прикладу, найменше отримували медики Центру первинної медико-санітарної допомоги Києво-Святошинської міської ради – в середньому 10,6 тис. грн за місяць.

Графіка, яка два роки тому ілюструвала переваги реформи для медиків. Фото з відкритих джерел

При цьому, зарплата лікарів ПМСД №3 Вінниці, ПМСД Житомирської міської ради, ПМСД №2 Сумської міської ради, Сєвєродонецького центру ПМСД, Дніпровського центру ПМСД №4, Ужгородського міського центру ПМСД, Центру ПМСД «Промінь здоров’я» Чернівецької області становила від 17 до понад 20 тис. грн за місяць.

Дані Державної аудиторської служби





А медики первинної ланки Львівської першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева заробляли, в середньому, 23,6 тис. грн за місяць. Водночас середня зарплата лікарів вузького профілю цього ж медзакладу (невропатолог, акушер-гінеколог, офтальмолог і хірург) була надто низькою: 7,8 тис. грн – у грудні 2018 року і 7,7 тис. грн – у грудні 2019 року.

При цьому кількість звернень пацієнтів до лікарів вузького профілю є більшою, ніж до медиків первинки. Так, у грудні 2018 року невропатолог, акушер-гінеколог, офтальмолог і хірург Львівської першої міської клінічної лікарні імені Князя Лева прийняли 1996 хворих. Натомість до сімейних лікарів цього закладу звернулось 1137 осіб за вказаний період.

Аналогічна статистика була й у грудні 2019 року: лікарі вузького профілю обслужили 1705 пацієнтів проти 855, які звернулися до сімейних лікарів.

Крім цього, в аудиторському звіті наведено результати анкетування 3892 осіб, яких запитували про періодичність направлення їх сімейними медиками до лікарів вузького профілю. Таким чином, вимальовувалася красномовна картина – на консультацію спеціалістів вузького профілю медики первинки направили 73% дорослих і 77% дітей.

«Зазначене свідчить, що лікарі (терапевт, педіатр, сімейний), з якими пацієнти уклали декларації про надання первинної медичної допомоги, не спроможні самостійно без отримання консультації від лікарів вузького профілю (регентгенолог, лікар-УЗД, гінеколог, офтальмолог, невропатолог) надавати належну первинну медичну допомогу», – сказано у звіті.

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