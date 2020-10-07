У Києві за добу майже 400 нових випадків Covid-19



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Разом із виявленням великої кількості нових хворих на коронавірус зростає кількість тих, хто одужав

За минулу добу, 6 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 383 осіб. Це на 28 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 5 жовтня було 355 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 25474 випадки захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 8894 особи (за добу 349), померли 442 особи (за добу 6).

У Київській області зафіксовано 10291 випадок захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 192 особи. За попередню добу збільшення складало 181 особа. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 6076 осіб (за добу 60), померли 209 людей (за добу 7).

Загалом в Україні підтверджено 239337 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 6 жовтня зафіксовано ще 4753 хворих на коронавірус

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 6 жовтня у Києві було підтверджено 25091 випадок захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 355 осіб.

У Київській області було зафіксовано 10099 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 181 особу.