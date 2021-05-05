Перемовини з Блінкеном ускладнюються через скандал навколо Нафтогазу

Зміна керівництва Нафтогазу було проведено всупереч порадам західних партнерів

Ротація керівництва НАК «Нафтогаз» суттєво ускладнила стосунки української влади та західних партнерів, включаючи Сполучені Штати Америки, які радили владі не руйнувати одну з небагатьох успішних реформ української влади – реформу корпоративного управління. Про це пише Європейська правда.



«Йдеться про те, що раніше, протягом кількох десятиріч, держава довела свою неефективність в управлінні великими держпідприємствами, які лише генерували збитки для бюджету. З цього випливла ідея про те, щоби створити систему незалежних наглядових рад та правління, які би керували поточною діяльністю та призначали/знімали керівництво компанії, а уряд – позбавити впливу на їхню роботу. Одним з таких підприємств став НАК «Нафтогаз України», і Київ рік за роком переконував партнерів у тому, що це – історія успіху».

Крім того, зміну керівництва Нафтогазу було проведено всупереч порадам західних партнерів. «Рішення по Коболєву й Вітренку показало ставлення уряду та Банкової до законодавчих норм та процедур. Під час історії з «Нафтогазом» офіційний Київ показав, що не має наміру дослуховуватися до порад зі Штатів. Джерела ЄвроПравди і з боку Києва, і з боку Вашингтона визнають, що перед ухваленням рішення про ротацію у «Нафтогазі» уряд кілька разів запитував у партнерів (G7 та США) про їхню думку щодо такої зміни. У відповідь Київ отримав наполегливу пораду не робити цього – і проігнорував її», – зазначено у матеріалі.

Подібна ситуація суттєво ускладнює позиції Банкової у переговорах з державним секретар США Ентоні Блінкена, які заплановані на наступний тиждень. «Тож перед Блінкеном у Києві стоїть потреба не лише донести до Зеленського сигнал про те, що реформи є важливими – але також знайти відповідь на питання, що ж справді думає Київ? Держсекретар має зрозуміти, чи зацікавлена Україна у продовженні реформ та у своєму русі на Захід. Бо після того, що сталося, попередні заяви Зеленського про це вже не викликають довіри».

Також на своєї сторінці в Фейсбуці колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що переговори с Держсекретарем Сполучених Штатів з українською владою будуть вкрай вкладними, адже чинний керівник Офісу Президента Андрій Єрмак був частиною українсько-американської змови проти сьогоднішнього президента США, що ледь не обернулось для України втратою підтримки ключового міжнародного партнера.



Раніше повідомлялося, що колишні члени наглядової ради «Нафтогазу України» написали листа прем'єр-міністру Денису Шмигаль, в якому різко засудили кульбіт уряду щодо звільнення Андрія Коболєва і призначення замість нього Юрія Вітренка. Члени наглядової ради написали, що головна причина, по якій Юрій Вітренко домігся звільнення Андрія Коболєва, – це його незгода з політикою реформи корпоративного управління НАК. Зміна голови правління компанії Кабміном є порушенням правила корпоративного управління компанією, вважають колишні члени наглядової ради.

Натомість, джерела в Офісі Президенту зазначили LegalHub, що зміна голови правління НАКу у такий спосіб є досить сумнівною. Ажде після цього буде неможливо залучити кредити ЄБРР, Світового банку або розмістити євробонди для «Нафтогазу», а залучення траншу МВФ після цього взагалі стало нереальним.