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    МОЗ оприлюднив новий список «червоних» зон

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    В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин - МОЗ оприлюднив новий список «червоних» зон
    В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин
    Фото з відкритих джерел

    У «червоній» зоні залишаються Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області

    Міністерство охорони здоров’я знову оновило карантинні зони в Україні. У «червоній» залишилися всього шість областей. Відповідна інформація міститься на сайті МОЗ.

    У «червоній» зоні залишаються Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області. Водночас ці регіони теж демонструють спад захворюваності на коронавірус.

    У «помаранчевій» зоні опинилися Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, а також Київ, перебувають у «жовтій» зоні.

    Як відомо, з 5 травня Житомирщина вийшла з «червоної» зони карантину.

    В Україні до 30 червня триває адаптивний карантин. На час Великодня і травневих свят уряд вирішив не змінювати правила карантину. Водночас закликали релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил під час богослужінь. Зокрема, до церкви радили іти лише одному члену сім’ї.

    Разом з тим вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 4 травня від коронавірусу було щеплено 3 425 людей, а від початку вакцинальної кампанії – 759 432 людини, з яких 303 особи завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату).

    Додамо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я карантин уряд коронавірус
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