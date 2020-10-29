Переобраний мер Новгорода-Сіверського помер від коронавірусу
У вересні Олегу Бондаренку виповнилося 47 років, він очолював мерію з 2015 року
На місцевих виборах 25 жовтня Олега Бондаренка переобрали на другий термін
На Чернігівщині від коронавірусу помер міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко.
Про це повідомило «Суспільне Чернігів».
«Міський голова Новгорода-Сіверського 29 жовтня помер у Чернігові в обласній лікарні. В Олега Бондаренка була двобічна пневмонія і діагностований коронавірус»,– йдеться у повідомленні.
У вересні Бондаренку виповнилося 47 років. Новгород-Сіверську мерію він очолював з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Бондаренко йшов на посаду від партії «Рідний дім». У померлого залишилися дружина та дві доньки.
Нагадаємо, 61-річний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який вчетверте балотувався на цю посаду і, за попередніми даними, набрав найбільшу кількість голосів, помер від коронавірусу.
Після встановлення офіційних результатів у Борисполі мають відбутись повторні вибори.