Переобраний мер Новгорода-Сіверського помер від коронавірусу



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У вересні Олегу Бондаренку виповнилося 47 років, він очолював мерію з 2015 року

На місцевих виборах 25 жовтня Олега Бондаренка переобрали на другий термін

На Чернігівщині від коронавірусу помер міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко.

Про це повідомило «Суспільне Чернігів».

«Міський голова Новгорода-Сіверського 29 жовтня помер у Чернігові в обласній лікарні. В Олега Бондаренка була двобічна пневмонія і діагностований коронавірус»,– йдеться у повідомленні.

У вересні Бондаренку виповнилося 47 років. Новгород-Сіверську мерію він очолював з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Бондаренко йшов на посаду від партії «Рідний дім». У померлого залишилися дружина та дві доньки.

Нагадаємо, 61-річний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який вчетверте балотувався на цю посаду і, за попередніми даними, набрав найбільшу кількість голосів, помер від коронавірусу.

Після встановлення офіційних результатів у Борисполі мають відбутись повторні вибори.