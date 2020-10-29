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    Переобраний мер Новгорода-Сіверського помер від коронавірусу

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    <p>У вересні Олегу Бондаренку виповнилося 47 років, він очолював мерію з 2015 року</p> - Переобраний мер Новгорода-Сіверського помер від коронавірусу

    У вересні Олегу Бондаренку виповнилося 47 років, він очолював мерію з 2015 року

    На місцевих виборах 25 жовтня Олега Бондаренка переобрали на другий термін

    На Чернігівщині від коронавірусу помер міський голова Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко.

    Про це повідомило «Суспільне Чернігів».

    «Міський голова Новгорода-Сіверського 29 жовтня помер у Чернігові в обласній лікарні. В Олега Бондаренка була двобічна пневмонія і діагностований коронавірус»,– йдеться у повідомленні.

    У вересні Бондаренку виповнилося 47 років. Новгород-Сіверську мерію він очолював з 2015 року. На місцевих виборах 25 жовтня його переобрали на другий термін. Бондаренко йшов на посаду від партії «Рідний дім». У померлого залишилися дружина та дві доньки.

    Нагадаємо, 61-річний мер Борисполя Анатолій Федорчук, який вчетверте балотувався на цю посаду і, за попередніми даними, набрав найбільшу кількість голосів, помер від коронавірусу.

    Після встановлення офіційних результатів у Борисполі мають відбутись повторні вибори.

    медицина Чернігівщина смерть мер коронавірус
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