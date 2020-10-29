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    Керівник фіскальної служби підхопив коронавірус

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    Сергій&nbsp;Солодченко буде виконувати свої повноваження дистанційно - Керівник фіскальної служби підхопив коронавірус
    Сергій Солодченко буде виконувати свої повноваження дистанційно

    Чиновник отримав позитивний результат ПЛР-тесту

    Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко захворів на коронавірус. Він сьогодні отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, він почуває себе добре, але через підтверджений Covid-19 відправляється на самоізоляцію. Солодченко буде виконувати свої повноваження дистанційно.

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    «Прошу всіх, з ким контактував протягом останніх днів, перевірити себе та зробити тест. Що стосується робочих моментів: я нікуди не зникаю, участь в нарадах можу приймати в онлайн-режимі або телефоном - працюю дистанційно», - заявив він.

    Зазначемо, що Солодченка тимчасово керувати ДФС уряд призначив ще у лютому. 

    Також стало відомо, що від коронавірусу помер колишній нардеп Валерій Бабич.

    Крім того, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу. За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому. 

    ДФС чиновник уряд коронавірус
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