Керівник фіскальної служби підхопив коронавірус



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Сергій Солодченко буде виконувати свої повноваження дистанційно

Чиновник отримав позитивний результат ПЛР-тесту

Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко захворів на коронавірус. Він сьогодні отримав позитивний результат ПЛР-тесту.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він почуває себе добре, але через підтверджений Covid-19 відправляється на самоізоляцію. Солодченко буде виконувати свої повноваження дистанційно.

«Прошу всіх, з ким контактував протягом останніх днів, перевірити себе та зробити тест. Що стосується робочих моментів: я нікуди не зникаю, участь в нарадах можу приймати в онлайн-режимі або телефоном - працюю дистанційно», - заявив він.

Зазначемо, що Солодченка тимчасово керувати ДФС уряд призначив ще у лютому.

Також стало відомо, що від коронавірусу помер колишній нардеп Валерій Бабич.

Крім того, кандидат в мери Борисполя, чинний міський голова Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від коронавірусу. За інформацією місцевих ЗМІ, Федорчук заразився коронавірусом ще близько трьох тижнів тому.