МОЗ змінив стандарти лікування Covid-19



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Оновлені стандарти стосуються амбулаторного лікування

Тепер не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування, якщо кілька днів нема симптомів хвороби

Міністерство охорони здоров’я в черговий раз змінив стандарти надання медичної допомоги хворим на Covid-19. Цього разу мова йде про критерії, за якими завершується амбулаторне лікування.

Про це 29 жовтня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, амбулаторне лікування завершується за наявності одного з трьох критеріїв:

Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження. При цьому не потрібно проводити додатково ІФА або ПЛР-тестування;

Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, починаючи з 10 дня з дати забору матеріалу при позитивному ПЛР-дослідженні. Також не потрібно повторно проводити дослідження;

Відсутність клінічних проявів гострого респіраторного захворювання за умови отримання одного негативного результату методом ПЛР.

Він також додав, що всі ці критерії є рівноцінними.

Зазначимо, амбулаторне лікування проводиться вдома або при відвідуванні пацієнтами лікувального закладу самостійно без госпіталізації.

Протокол лікування коронавірусу змінювався кілька разів. Зокрема, влітку Міністерство охорони здоров’я змінило правила виписки з лікарень пацієнтів з коронавірусом і зняття їм діагнозу.

У вересні міністерство оновило протокол лікування коронавірусної хвороби. Протоколом було розширено схему використання лікарських засобів. Зокрема. розширено використання глюкокортикоїдів, визначено алгоритми призначення антикоагулянтної терапії.

Керівник Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Сергій Федоренко в інтерв’ю «Главкому» розповів про зміни в національному протоколі лікування коронавірусної хвороби. Медик зазначив, що до протоколу внесли дуже ефективний препарат, який допомагає вилікувати тяжких пацієнтів.

Крім того, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов розповів, скільки приблизно коштує лікування одного хворого з важким перебігом коронавірусу.

До слова, вчені дійшли висновку, що наразі Європою поширюється новий штам коронавірусу.



