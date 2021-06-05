Стрілянина на вірмено-азербайджанському кордоні: названо причину

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні в районі Гегаркунікської і Сюнікської областей залишається напруженою

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні в районі Гегаркунікської і Сюнікської областей залишається напруженою

Вірменські вояки не дозволяють азербайджанським зводити укріплення

Вірменські військовослужбовці в останні дні відкривали попереджувальний вогонь після спроби азербайджанських вояків спорудити укріплення на вірменській стороні кордону. Про це в суботу повідомляє пресслужба військового відомства республіки.

«Останнім часом ЗС Азербайджану неодноразово намагалися створити укріплення в прикордонних районах вірмено-азербайджанського кордону на території Вірменії, що було попереджено діями вірменських частин. Зокрема, 3 червня ЗС Азербайджану намагалися провести земляні роботи за допомогою тракторної техніки в прикордонній зоні Вірменії. Після попереджувальних пострілів вірменських підрозділів роботи були зупинені», – наголошується в заяві. Як повідомляє вірменське Міноборони, «азербайджанській стороні було пред’явлено чітку вимогу виключити повторення подібних спроб».

Нагадаємо, що раніше офіційне Баку звинувачувало Єреван, що загін вірмен напав на групу азербайджанських військових в Ходжавендському районі.