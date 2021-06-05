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    Стрілянина на вірмено-азербайджанському кордоні: названо причину

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    Ситуація на&nbsp;вірмено-азербайджанському кордоні в&nbsp;районі Гегаркунікської і&nbsp;Сюнікської областей залишається напруженою - Стрілянина на вірмено-азербайджанському кордоні: названо причину
    Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні в районі Гегаркунікської і Сюнікської областей залишається напруженою
    russia-armenia.info

    Вірменські вояки не дозволяють азербайджанським зводити укріплення

    Вірменські військовослужбовці в останні дні відкривали попереджувальний вогонь після спроби азербайджанських вояків спорудити укріплення на вірменській стороні кордону. Про це в суботу повідомляє пресслужба військового відомства республіки.

    «Останнім часом ЗС Азербайджану неодноразово намагалися створити укріплення в прикордонних районах вірмено-азербайджанського кордону на території Вірменії, що було попереджено діями вірменських частин. Зокрема, 3 червня ЗС Азербайджану намагалися провести земляні роботи за допомогою тракторної техніки в прикордонній зоні Вірменії. Після попереджувальних пострілів вірменських підрозділів роботи були зупинені», – наголошується в заяві. Як повідомляє вірменське Міноборони, «азербайджанській стороні було пред’явлено чітку вимогу виключити повторення подібних спроб».

    Нагадаємо, що раніше офіційне Баку звинувачувало Єреван, що загін вірмен напав на групу азербайджанських військових в Ходжавендському районі.

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    Теги: війна Азербайджан Єреван
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    Стрілянина на вірмено-азербайджанському кордоні: названо причину