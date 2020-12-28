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    Нагірний Карабах: Азербайджан заявив про новий бій з вірменами, є загиблі

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    Бойові зіткнення поновилися в Гадрутському районі Нагірного Карабаху <p></p> - Нагірний Карабах: Азербайджан заявив про новий бій з вірменами, є загиблі
    Бойові зіткнення поновилися в Гадрутському районі Нагірного Карабаху

    Фото з відкритих джерел

    Офіційне Баку заявляє, що загін вірмен напав на групу азербайджанських військових в Ходжавендському район

    Міністерство оборони Азербайджану заявило про перестрілку з силами вірмен в Нагірному Карабасі, у результаті чого один солдат був убитий і ще один поранений.

    У відомстві заявили, що 27 січня о 15:30 загін вірмен з шести бійців напав на групу азербайджанських військових в Ходжавендському районі. Там стверджують, що нападники були з числа бійців, які відмовилися залишати «звільнені території».

    «Загинув військовослужбовець азербайджанської армії солдат Ганбарі Ельмір Раїль, а солдат Алієв Емін Сулейман отримав поранення», — заявили у міністерстві.

    Зазначається, що група вірмен знищена у повному складі.

    Місцеві ЗМІ також повідомляли про бої в Гадрутскому районі поблизу села Тог, але Міноборони невизнаної Нагірно Карабаської Республіки (Арцах) це заперечує.

    Нагадаємо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада. Активні бойові дії в регіоні тривали з кінця вересня.

    10 грудня у Баку відбувся військовий парад на честь закінчення бойових дій у Нагірному Карабасі. На параді були присутні президенти Азербайджану й Туреччини Ільхам Алієв і Реджеп Таїп Ердоган, а також турецькі військові.

    Водночас 12 грудня президент Вірменії Армен Саркісян заявив про порушення азербайджанськими збройними силами перемир’я у Нагірному Карабасі. Азербайджан же заявив, що не порушував режим перемир’я. 

    25 грудня повідомлялося, що у Азербайджані розпочалась демобілізація

    Теги: Міноборони війна Азербайджан військові Вірменія Нагірний Карабах
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