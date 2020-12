Нагірний Карабах: Азербайджан заявив про новий бій з вірменами, є загиблі

Міністерство оборони Азербайджану заявило про перестрілку з силами вірмен в Нагірному Карабасі, у результаті чого один солдат був убитий і ще один поранений.

У відомстві заявили, що 27 січня о 15:30 загін вірмен з шести бійців напав на групу азербайджанських військових в Ходжавендському районі. Там стверджують, що нападники були з числа бійців, які відмовилися залишати «звільнені території».

soldier Ganbarov Elmir Rayil was killed and soldier Aliyev Emin Suleyman has been injured. As a result of the actions taken, all six members of the illegal Armenian armed group were annihilated. If such a case would happen again, the Azerbaijan Army will take firm measures.