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    У світі

    Вірменія та Азербайджан домовилися про нове перемир'я, - Держдеп США

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    Вірменія та Азербайджан домовилися про нове перемир'я, - Вірменія та Азербайджан домовилися про нове перемир'я, - Держдеп США
    Вірменія та Азербайджан домовилися про нове перемир'я,

    Гуманітарне перемир'я почне діяти з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня 2020 року

    Державний департамент США заявив, що Баку та Єреван домовилися про гуманітарне перемир'я у Нагірному Карабаху з 26 жовтня.

    Про це повідомляє Держдеп США.

    Глави міністерств закордонних справ Вірменії та Азербайджану Зохраб Мнацаканян і Джейхун Байрамов дійшли згоди щодо гуманітарного перемир'я в Карабаху з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня.

    «Гуманітарне перемир'я почне діяти з 8:00 за місцевим часом 26 жовтня 2020 року. США посприяли активним переговорам між міністрами закордонних справ і співголовами Мінської групи для того, щоб Вірменія та Азербайджан наблизилися до мирного врегулювання конфлікту навколо Нагірного Карабаху«, - йдеться в комюніке Держдепу США.

    У документі зазначено, що Єреван та Баку підтвердили відданість дотриманню гуманітарного перемир'я, досягнутого в Москві 10 жовтня.

    США Азербайджан Вірменія Єреван
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