Періс Хілтон веде переговори про купівлю курорту на Закарпатті - ЗМІ



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Вперше про курорт «Деренівська Купіль» Періс Хілтон дізналася навесні минулого року, коли побувала в Україні

Періс Хілтон зацікавилася комплексом «Деренівська Купіль», який знаходиться в передгір'ї Карпат

Команда американської актриси та спадкоємиці найбільшої в світі мережі готелів Hilton Hotels Періс Хілтон кілька тижнів веде переговори щодо придбання комплексу «Деренівська Купіль», який знаходиться в передгір'ї Карпат в 20 кілометрах від Ужгорода.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що сторони близькі до компромісу, але поки що обговорюють деталі угоди. Очікується, що вона повинна бути закрита до кінця літа. А в наступному році «Деренівська Купіль» повинна прийняти один з найпопулярніших міжнародних конкурсів краси.

За інформацією видання, вперше про цей курорт Періс Хілтон дізналася навесні минулого року, коли виступала на відкритті готелю у Львові. До Львова Хілтон прилітала разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілка, дідусь якого народився в Україні.

«Деренівська Купіль» знаходиться в урочищі Деренівка, комплекс пропонує гостям 130 сучасних номерів в готельно-оздоровчому комплексі «Ірис» з аква-зоною, розважальним центром і SPA-комплексом «Срібні Терми». Фішка комплексу - дендропарк з колекцією в 5 тисяч насаджень і цілюща вода (поруч відкритий завод мінеральних вод).