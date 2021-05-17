Перші красуні світу, які вражають незвичайною зовнішністю (фото)

Деяких дівчат розкритикували в соцмережах за штучну зовнішність

Цьогоріч номінантки конкурсу «Міс Всесвіт» довели, що жіноча краса може бути різною. Багато країн у 2020 році позбулися стандартів краси й обрали звичайних дівчат. Вони займаються благодійністю, волонтерством та захищають права жінок. Деякі учасниці конкурсу «Міс Всесвіт» вражають як своєю незвичайною зовнішністю, так і добрими справами, якими займаються у своїх країнах.

Аїша Точигі народилася в Гані, а згодом переїхала до Японії. Ще в Африці юна модель захворіла на малярію, а зараз допомагає руху, який бореться зі страшним недугом.

Челсі Тайуї з Гани працює директоркою у фонді, який прагне забезпечити всім людям доступ до ресурсів, щоб задовольнити потреби суспільства.

Учасниця від Ісландії Елізабет Хульда обожнює подорожувати і мріє, щоб кожна людина мала змогу дізнаватися якомога більше про різні культури.

Норвезька красуня Сунніва Фригстат працює в організації, яка допомагає жертвам домашнього насилля.

Техіла Леві в Ізраїлі працює волонтеркою в дитячому садочку для дітей з інвалідністю, де навчається її молодший брат.

Ретушери не одну годину працювали над фотографіями, щоб зробити їх настільки досконалими. Паула Мехметукай з Албанії працює волонтеркою в організації «Червоний хрест».

Марає Тіббетс із Кайманових островів викликала шквал критики в мережі. Хейтери переконують, що дівчина не настільки вродлива, щоб брати участь у подібних конкурсах. 27-річна модель бореться за права жінок.

Ванесса Кастро Гільєн із Парагваю бореться, щоб жінки могли також обирати професії, в яких здебільшого працюють чоловіки.

Радінелу Чушеву з Болгарії розкритикували в соцмережах за штучну зовнішність.

Блерту Веселі з Косова звинуватили у фотошопі.

Як вже відомо, «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу. У Топ-5 увійшли представниці Бразилії, Індії, Домініканської республіки і Перу.





Україну на конкурсі представляла киянка Єлизавета Ястремська, яка не змогла потрапити у фінальний топ-21. Сукня українки мала назву «Душа – Витинанка». Вбрання виконано дизайнеркою Наталією Шевчук. Вбрання виготовили за місяць. Над ним працювала команда із семи майстрів, а загальна вага становить близько 7 кілограмів. Також було використано близько 15 метрів атласної тканини білого і чорного кольорів.

Нагадаємо, «Міс Україна» могла так і не потрапити на конкурс «Міс Всесвіт» у Маямі, адже їй не давали візу в США. Візових офіцерів збентежило те, що рідна сестра Єлизавети Ястремської одружилася з американцем і проживає з ним в Маямі, а сама красуня незаміжня і не має дітей, що відповідає вимогам конкурсу.

Після публічного розголосу дівчині таки дозволили в'їзд до США, а в посольстві США пішли назустріч – спростили процедуру запису на другу співбесіду попри суворий карантин.