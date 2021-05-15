США проведуть свій аналог «Євробачення»

У конкурсі будуть представлені всі 50 штатів, п’ять територій США та столиця країни Вашингтон

Європейський мовний союз (EBU) повідомив, що в 2022 році в США проведуть американську версію «Євробачення», яка буде називатися American Song Contest.

«Ми раді, що знайшли ідеальних партнерів, щоб поділитися цим унікальним конкурсом і його пристрасним святом музики й оригінальних пісень з американцями», – заявив виконавчий директор конкурсу Євробачення Мартін Остердаль.

Транслювати конкурс American Song Contest буде телеканал NBC.

У конкурсі будуть представлені всі 50 штатів, п’ять територій США та столиця країни Вашингтон. American Song Contest буде складатися з трьох раундів: відбіркові раунди, півфінали та фінал.

Переможця відбиратимуть за сумою балів від телеглядачів і членів журі, які будуть професіоналами з музичної індустрії.

Зазначимо, європейський пісенний конкурс «Євробачення» цьогоріч відбудеться з 18 по 22 травня в Роттердамі. Україну на конкурсі представить гурт Go_A.

Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео конкурсу. Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце, раніше він був на три позиції.

Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.