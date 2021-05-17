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    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)

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    Україну на конкурсі представить гурт Go_A із піснею &laquo;Шум&raquo; - У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    Україну на конкурсі представить гурт Go_A із піснею «Шум»
    Фото: Reuters

    Не всі 39 учасників зі своїми командами змогли пройтися бірюзовим килимом через коронавірус

    У нідерландському місті Роттердам у неділю ввечері відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

    Церемонія проходила на території круїзного терміналу Cruise Terminal Rotterdam. Учасники конкурсу крокували бірюзовою килимовою доріжкою довжиною 210 м.

    Не всі 39 учасників зі своїми командами змогли пройтися бірюзовим килимом. Зокрема, Австралія не була у змозі прилетіти до Роттердаму. А у суботу та неділю в членів делегацій Польщі, Ісландії, Мальти та Румунії виявили коронавірус.

    Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс проходитиме з 18 по 22 травня. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею «Шум».

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    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)
    Фото: Eurovision Ukraine

    Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео конкурсу. Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце.

    Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.

    Теги: Євробачення музика конкурс Нідерланди коронавірус
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