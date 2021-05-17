У Роттердамі відбулася церемонія відкриття «Євробачення-2021» (фото, відео)

Не всі 39 учасників зі своїми командами змогли пройтися бірюзовим килимом через коронавірус

У нідерландському місті Роттердам у неділю ввечері відбулася урочиста церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення-2021».

Церемонія проходила на території круїзного терміналу Cruise Terminal Rotterdam. Учасники конкурсу крокували бірюзовою килимовою доріжкою довжиною 210 м.

Не всі 39 учасників зі своїми командами змогли пройтися бірюзовим килимом. Зокрема, Австралія не була у змозі прилетіти до Роттердаму. А у суботу та неділю в членів делегацій Польщі, Ісландії, Мальти та Румунії виявили коронавірус.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс проходитиме з 18 по 22 травня. Україну на ньому представить гурт Go_A із піснею «Шум».

Кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятиме Україну, увійшов до переліку 10 найпопулярніших відео конкурсу. Відео з репетиції гурту Go_A на сцені «Євробачення 2021» увірвалося в тренди Youtube. Зараз ролик посідає четверте місце.

Півфінали й фінал Євробачення-2021 в Україні можна буде подивитися на двох телеканалах – СТБ і UΛ:Перший.