Опубліковано фото дивовижної сукні, у якій українка вийде на конкурс «Міс Всесвіт»

Впродовж місяця сім майстринь виготовляли фантастичну чорно-білу сукню з глибоким декольте, металевою вставкою та крилами на плечах

Українська королева краси Єлизавета Ястремська вже прибула в Маямі, де відбудеться конкурс «Міс Всесвіт». Красуня показала, як виглядає її національний костюм для конкурсу.

Сукня має назву «Душа – Витинанка». Вбрання виконано дизайнеркою Наталією Шевчук. Вбрання виготовили за місяць. Над ним працювала команда із семи майстрів, а загальна вага становить близько 7 кілограмів. Також було використано близько 15 метрів атласної тканини білого і чорного кольорів.

Незвичайним є те, що було розроблено технологію, за якої тканина була б схожа на папір. У той же час ще зробили так, щоб дрібно порізана тканина не розлізлася.

Фінал конкурсу відбудеться 16 травня.

Нагадаємо, «Міс Україна» могла так і не потрапити на конкурс «Міс Всесвіт» у Маямі, адже їй не давали візу в США. Візових офіцерів збентежило те, що рідна сестра Єлизавети Ястремської одружилася з американцем і проживає з ним в Маямі, а сама красуня незаміжня і не має дітей, що відповідає вимогам конкурсу.

Після публічного розголосу дівчині таки дозволили в'їзд до США, а в посольстві США пішли назустріч – спростили процедуру запису на другу співбесіду попри суворий карантин.

Єлизавета Ястремська народилася у багатодітній родині – у неї два брати та сестра. Дівчина володіє англійською та французькою мовами, вивчає німецьку мову.

Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю Управління персоналом і маркетинг. Закінчила школу телеведучих, працювала моделлю і встигла побувати на сторінках багатьох відомих журналів.