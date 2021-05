«Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу

В американському Маямі вранці 16 травня за київським часом завершися конкурс «Міс Всесвіт».

Титул «Міс Всесвіт» завоювала дівчина з Мексики 26-річна Андреа Меза. Корону переможниці передала «Міс Всесвіт 2019» з ПАР. У Топ-5 увійшли представниці Бразилії, Індії, Домініканської республіки і Перу.

The new Miss Universe is Mexico!!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/Mmb6l7tK8I