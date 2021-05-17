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    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу

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    Андреа Меза стала третьою представницею з Мексики, якій вдалося виграти титул &laquo;Міс Всесвіт&raquo; - «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу

    Андреа Меза стала третьою представницею з Мексики, якій вдалося виграти титул «Міс Всесвіт»

    Скріншот з відео

    У Топ-5 увійшли представниці Мексики, Бразилії, Індії, Домініканської республіки і Перу

    В американському Маямі вранці 16 травня за київським часом завершися конкурс «Міс Всесвіт».

    Титул «Міс Всесвіт» завоювала дівчина з Мексики 26-річна Андреа Меза. Корону переможниці передала «Міс Всесвіт 2019» з ПАР. У Топ-5 увійшли представниці Бразилії, Індії, Домініканської республіки і Перу.

    Андреа Меза стала третьою представницею з Мексики, якій вдалося виграти титул «Міс Всесвіт».

    Раніше мексиканки перемагали в 1991 і 2010 роках.

    Конкурс пройшов традиційно в кілька етапів: півфінал, шоу національних суконь і сам фінал під час якого учасниці представили самі себе, вихід в купальниках, дефіле у вечірніх сукнях та інтерв'ю з учасницями.

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    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    «Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу
    Титул «Міс Всесвіт» завоювала 26-річна мексиканка Андреа Меза

    Україну на конкурсі представляла киянка Єлизавета Ястремська, яка не змогла потрапити у фінальний топ-21. Сукня українки мала назву «Душа – Витинанка». Вбрання виконано дизайнеркою Наталією Шевчук. Вбрання виготовили за місяць. Над ним працювала команда із семи майстрів, а загальна вага становить близько 7 кілограмів. Також було використано близько 15 метрів атласної тканини білого і чорного кольорів.

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    Нагадаємо, «Міс Україна» могла так і не потрапити на конкурс «Міс Всесвіт» у Маямі, адже їй не давали візу в США. Візових офіцерів збентежило те, що рідна сестра Єлизавети Ястремської одружилася з американцем і проживає з ним в Маямі, а сама красуня незаміжня і не має дітей, що відповідає вимогам конкурсу.

    Після публічного розголосу дівчині таки дозволили в'їзд до США, а в посольстві США пішли назустріч – спростили процедуру запису на другу співбесіду попри суворий карантин.

    Теги: США конкурс українці Україна Мексика
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