«Міс Всесвіт» стала мексиканка, представниця України не дійшла до фіналу

У Топ-5 увійшли представниці Мексики, Бразилії, Індії, Домініканської республіки і Перу

В американському Маямі вранці 16 травня за київським часом завершися конкурс «Міс Всесвіт».

Титул «Міс Всесвіт» завоювала дівчина з Мексики 26-річна Андреа Меза. Корону переможниці передала «Міс Всесвіт 2019» з ПАР. У Топ-5 увійшли представниці Бразилії, Індії, Домініканської республіки і Перу.

Андреа Меза стала третьою представницею з Мексики, якій вдалося виграти титул «Міс Всесвіт».

Раніше мексиканки перемагали в 1991 і 2010 роках.

"No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor"



Andrea Meza dió uno de los mejores discursos y todos estamos de acuerdo #MissUniverse

pic.twitter.com/ztHPn2er3Q — andi (@Iouiscalm) May 17, 2021

Конкурс пройшов традиційно в кілька етапів: півфінал, шоу національних суконь і сам фінал під час якого учасниці представили самі себе, вихід в купальниках, дефіле у вечірніх сукнях та інтерв'ю з учасницями.

Україну на конкурсі представляла киянка Єлизавета Ястремська, яка не змогла потрапити у фінальний топ-21. Сукня українки мала назву «Душа – Витинанка». Вбрання виконано дизайнеркою Наталією Шевчук. Вбрання виготовили за місяць. Над ним працювала команда із семи майстрів, а загальна вага становить близько 7 кілограмів. Також було використано близько 15 метрів атласної тканини білого і чорного кольорів.

Нагадаємо, «Міс Україна» могла так і не потрапити на конкурс «Міс Всесвіт» у Маямі, адже їй не давали візу в США. Візових офіцерів збентежило те, що рідна сестра Єлизавети Ястремської одружилася з американцем і проживає з ним в Маямі, а сама красуня незаміжня і не має дітей, що відповідає вимогам конкурсу.

Після публічного розголосу дівчині таки дозволили в'їзд до США, а в посольстві США пішли назустріч – спростили процедуру запису на другу співбесіду попри суворий карантин.