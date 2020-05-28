Допиту 29 травня не буде, оскільки виклики через «відосики» на сайті ДБР не передбачені законом, – адвокати Порошенка



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Ігор Головань та Ілля Новіков зазначили, що допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли із дотриманням закону вручити повістки Фото: eurosolidarity.org

Ігор Головань та Ілля Новіков вимагають припинити порушення КПК при здійсненні викликів на допити

Обшук, який відбувся 26 травня у Музеї Гончара – незаконний, це підтверджується рішенням суду, про яке повідомили адвокати п’ятого президента Петра Порошенка. Вони також повідомили, що допит 29 травня не відбудеться, оскільки виклики у форматі «відосиків» на сайті ДБР не передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

«26 травня пройшов всій відомий обшук у приміщенні музею Гончара. Обшук був брутальним, зламали двері, застосували силу до депутатів, журналістів, блогерів. Встановили стеження за директором музею, приміщенням музею. І все це було зроблене під тим приводом, що було необхідно провести обшук терміново. Тобто без рішення суду. Що означає для слідчих негайно таке рішення суду отримати, щоб суд одобрив те, що вони зробили. Як нам стало сьогодні відомо, суд відмовив ДБР в ухваленні такого рішення. Обшук визнаний незаконним. Все, що було зроблене у ході цього обшуку – арешт майна, арешт картин, всі процесуальні дії, вся інформація, яка була отримана і скопійована – все це незаконно», – повідомив адвокат Ілля Новіков.

«Виникає підстава для негайного звільнення тих посадових осіб, які ухвалювали ці рішення, виконували ці рішення, звільнити їх, я вважаю, необхідно просто завтра. Президент Зеленський має повну можливість по службовій лінії з’ясувати, хто ці люди, і крім звільнення вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі бачили цей «беспредєл». Це було дуже добре задокументовано. Навіть Печерський суд не зміг таке «проковтнути», – наголосив Ілля Новіков.

«На завтрашнє число, на 29 травня ДБР хотіло викликати Порошенка на допит за цією справою. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли із дотриманням закону вручити повістки. Вони намагались запровадити в Україні таку практику, щоб вручення повістки можна було замінити вивішуванням «відосика» на сайті ДБР з тим, щоб вважати це належним сповіщенням свідка. Цього не буде. Петро Порошенко безумовно не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит у якості свідка, ця практика не має бути запроваджена в Україні. Ні щодо Порошенка, ні щодо будь-кого іншого. Якщо свідки хочуть, щоб до них з’являлись на допит свідки – будь ласка, вручайте повістки із дотриманням закону», – переконаний Новіков.

«Той самий «відосик» з’явився на сайті вчора 27 травня, можливо, це й була відповідь, оскільки вчора вже й було згадане рішення суду. І це можливо була реакція. Тобто замість того, щоб негайно притягнути до відповідальності правопорушників, слідчих і оперативних працівників, які влаштували це жахливе серйозне порушення закону, за яке вони мають бути притягнуті, – не просто звільнені, а притягнуті до кримінальної відповідальності. Замість того, щоб провести розслідування і притягнути їх до відповідальності, опублікували черговий незаконний відосик, який має на думку службовців ДБР замінити передбачений нормами КПК виклики до слідчого», – переконаний адвокат Ігор Головань.

«КПК передбачає, що повістка має бути вручена за три дні до дати явки на допит. При цьому при цьому КПК чітко встановлює, що при обрахунку цього терміну перший день не враховується. Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка має бути вручена не пізніше ніж 25 травня. А ми знаємо, що всі ці протизаконні дії почалися лише вчора. Нагадаю, що в Україні все ще діє Конституція, відповідно до Конституції державні органи повинні діяти чітко і в порядку, передбаченому Конституцією і законами. А ніхто з громадян не може бути примушений виконувати вимоги, які не грунтуються на нормах закону», – зазначив Головань.

«Тому ми вимагаємо негайного притягнення до відповідальності тих, хто порушив закон і влаштував незаконний обшук в музеї, а по-друге вимагаємо припинити порушення КПК при здійсненні викликів на допити. І це стосується взагалі всіх громадян України. Ми вимагаємо, щоб ДБР припинило цю незаконну практику», – наголосив Ігор Головань.

Раніше Главком повідомляв, що Державне бюро розслідувань (ДБР) викликало колишнього президента Петра Порошенка на допит на 29 травня. В обох справах колишнього президента викликають на допит як свідка. Він має з’явитися 29 травня об 11:00 за адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, каб. 510.

У першій справі також на допит викликали дружину Порошенка Марину. Це справа про незаконне переміщення через кордон України 43 картин всесвітньо відомих художників. На перший допит Порошенко з дружиною не з’явилися, тому повістку їм принесли в музей Гончара на виставку.

Друга справа стосується записів розмов Порошенка і Байдена, які оприлюднив позафракційний народний депутат Андрій Деркач. Він стверджує, що записи він отримав від неназваних «журналістів-розслідувачів», які розповіли, що Порошенко сам записував свої розмови з Байденом.

Деркач передав ці записи в Офіс генпрокурора як начебто доказ «зовнішнього управління» Україною.

Як повідомляось, ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

Зазначимо, що у Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

Як повідомлялось, спецназ Державного бюро розслідувань увірвався у приміщення Музею Івана Гончара, де 26 травня відкрилась експозиція художніх творів із колекції родини Порошенків.

Директор Музею Гончара Петро Іванович Гончар написав заяву в поліцію, оскільки слідчі Державного бюро розслідувань виламали двері.

Також ДБР вручило повістку про виклик на допит Порошенка його дружині.

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