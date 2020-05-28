Марина Порошенко передала п'ять апаратів ШВЛ лікарні, в якій сама колись працювала



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Кілька років майбутня перша леді працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві, яка тепер має назву Олександрівська Фото: Європейська солідарність

Фонд Порошенка передав у Олександрівську лікарню Києва п'ять апаратів ШВЛ

Дружина п’ятого президента України Марина Порошенко передала Олександрівській клінічній лікарні міста Києва п’ять апаратів штучної вентиляції легень, відремонтованих коштом Фонду Порошенка, а також 20 пульсоксиметрів та 150 захисних костюмів, які були куплені Фондом та компанією «Рошен».

Марина Порошенко підкреслила, що Олександрівська лікарня є провідною у боротьбі з коронавірусом у Києві: «Я думаю, що тут зібрався колектив лікарів, які дійсно мають той необхідний досвід і є одними з найкращих у боротьбі з коронавірусом».

«Ми всі добре знаємо, що для того, щоб подолати будь-яку хворобу, лікарям потрібні і сучасні медичні засоби лікування – це і сучасне обладнання, і ліки. І не менш важливо, коли лікар стикається з вірусною інфекцією – це засоби захисту самого лікаря», – наголосила дружина п’ятого президента України.

Вона зауважила, що нині статистика захворюваності на COVID-19 в Україні є невтішною, оскільки кожен п’ятий хворий – це лікар.

«Благодійний Фонд Порошенка, «Європейська Солідарність» передали сьогодні Олександрівській лікарні 20 пульсоксиметрів для того, щоб вимірювати насичення крові киснем. Також було відремонтовано 5 апаратів ШВЛ. І для того, щоб лікарі могли відчувати себе у безпеці, коли вони надають медичну допомогу. ми передаємо 150 захисних медичних костюмів найвищого ступеню захисту», – повідомила Марина Порошенко.

«Я хочу від усього серця подякувати лікарям Олександрівської лікарні за ту роботу, яку вони роблять. Вони лікують, рятують життя українців. І дуже важливо їх підтримати. Я закликаю всіх – давайте разом підтримувати один одного, підтримувати наших лікарів і об’єднаємо наші зусилля у боротьбі з цією бідою», – сказала Марина Порошенко.

Дружина п’ятого президента України також наголосила, що для неї допомога саме Олександрівській лікарні є особливо важливою – багато років вона працювала саме в цій лікарні і добре знає, наскільки важливою є щоденна робота медиків.

Головна лікарка Олександрівської клінічної лікарні Людмила Антоненко висловила подяку Фонду Порошенка і Марині Порошенко за благодійну допомогу.

«Це для нас надважливо. Олександрівська лікарня є однією з базових лікарень у боротьбі з коронавірусною хворобою, ми приймаємо важких хворих, які потребують штучної вентиляції легень. І для нас така допомога дуже важлива», – наголосила вона.

За словами Людмили Антоненко, щодня, враховуючи велику кількість хворих, які знаходяться у лікарні, лікарі і весь медичний персонал використовують дуже багато засобів індивідуального захисту – в день витрачається до 100 і більше костюмів. Вона підкреслила важливість надання лікарні апаратів ШВЛ, оскільки медзаклад потенційно готовий до ймовірного масового надходження хворих на Covid-19, а також до другої хвилі захворювання.

«Тому сьогоднішня допомога від благодійного Фонду Порошенка нам дуже важлива. Відремонтовані 5 апаратів ШВЛ стовідсотково врятують не одне життя», – підкреслила головний лікар.

Загалом Фонд Порошенка профінансував ремонт та забезпечення розхідниками 48 апаратів ШВЛ, а також спільно з компанією «Рошен» купив 130 тисяч захисних костюмів, 10 рентген-апаратів, 10 тисяч захисних окулярів, комплекти реанімаційного обладнання для лікарень по всій країні.

До слова, Марина Порошенко за освітою – лікар-кардіолог, кандидат медичних наук. І кілька років майбутня перша леді працювала лікарем у кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні в Києві, яка тепер має назву Олександрівська.